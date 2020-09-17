Создана умная линза для восстановления нормального зрения

Исследователи инновационного центра Imec (Бельгия) активно занимаются разработкой умных контактных линз.

Комбинируя гибкую электронику и другие передовые технологии, им удалось создать прототип, способный корректировать количество света, падающего на радужную оболочку глаза. Таким образом, разработка может помочь миллионам людей, страдающих от близорукости или дальнозоркости.

По словам профессора Андреса Васкеса Кинтеро, научного сотрудника центра Imec, им удалось разработать универсальное решение, способное корректировать зрение. Множество глазных заболеваний не позволяют радужке правильно реагировать на изменение освещения. Так, при слишком большом поступлении света человек всё видит размытым, а при слишком малом мир окутан тьмой. Используя жидкокристаллический дисплей, который управляет концентрическими кольцами, линза фактически способна менять диафрагму, контролируя количество попадающего на сетчатку света.

Примечательно, что такие линзы могут работать в течение всего дня без подзарядки. Исследователи также сообщают, что их решение способствует повышению резкости видимого пользователем изображения, а также уменьшению оптических аберраций.

Сотрудники Imec убеждены, что после проведения клинических испытаний их разработка может стать массовым медицинским прибором. По сути, учёным удалось создать искусственную радужную оболочку глаза, что меняет подход к лечению во всей офтальмологии. Сейчас Imec занимается поиском инвесторов, которые поддержат проект по созданию прототипа медицинского устройства.