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Какие платежки за газ ожидать украинцам зимой

Какие платежки за газ ожидать украинцам зимой

Тарифы на газ для населения зимой будут вдвое больше, чем летом. Об этом рассказал член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

По словам эксперта, вместо 3 грн за кубометр придется заплатить 6 грн. Не исключено, что с учетом абонплаты (которая с октября также будет расти), итоговый тариф может вылиться и вовсе в 8-8,5 гривен за куб. То есть, отопление дома в 100 “квадратов” влетит в 4-5 тысяч грн в месяц.

Корольчук отметил, что жителям многоэтажных домов – полегче. Для теплокоммунэнерго до конца следующего отопительного сезона продолжает действовать цена ПСО (в августе составляла 2,9 грн за куб).

“Не исключено, что ее до выборов заморозят. А после – сами понимаете…” – говорит Корольчук.

Добавим, что Юрий Корольчук не исключает, что из-за игр “Нафтогаза” уже в апреле 2021, когда завершится отопительный сезон, долг будет на уровне 90 млрд грн.

По материалам Комментарии
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