Минфин не планирует повышать налоги для ФЛП

Министерство финансов не планирует повышать налоги для физических лиц-предпринимателей (ФЛП), но имеет другие источники для наполнения доходной части бюджета.

Об этом на пресс-конференции сказал министр финансов Сергей Марченко.

“Налоги для ФЛП поднимать не планируем. Средства – это борьба с теневыми схемами на налоговой таможни, а также повышение эффективности ее работы. В течение последних месяцев есть существенное повышение эффективности по НДС. Мы считаем, что эта практика, если она будет продлена в следующем году, позволит обеспечить необходимые доходные источники”, – сказал Марченко.