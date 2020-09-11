В Европе увеличились продажи «зеленых» автомобилей

По данным ассоциации ACEA, во втором квартале 2020 года доля электромобилей и гибридных машин в продаже новых автомобилей в Европе составила 7,2% по сравнению с 2,4% за аналогичный период прошлого года.
С апреля по июнь 2020 года в Европе зарегистрировали 129 344 «зеленых» машин. Это на 53,3% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Гибридных машин PHEV продали 66 128 экземпляров (+133%), а электромобилей – 63 216 (+12,7%).
В целом во втором квартале 2020 года в Европе продали 172 149 автомобилей с гибридной силовой установкой. Это на 9,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Продажи легковых автомобилей, работающих на альтернативных видах топлива — этаноле и природном газе – снизились во втором квартале на 50,5% — до 34 656 экземпляров. Главная причина — сильное сокращение итальянского рынка, который является крупнейшим для машин с таким топливом. Их доля в продажах машин составила всего 1,9%.
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