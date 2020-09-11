В каких областях больше всего тратят на ремонт дорог (таблица)

35% Дорожного фонда идут из государственного бюджета в ОГА на ремонт и обслуживание дорог категории О и С, а также дорог внутри населенных пунктов области.
Об этом сообщил Юрий Голик на своей странице в Facebook, опубликовав рейтинг областных госадминистраций по использованию средств Дорожного фонда.
По его словам, этот рейтинг – один из самых наглядных, показывающих заинтересованность в ремонте дорог каждой ОГА.
Согласно рейтингу, лидером по использованию Дорожного фонда стала Днепропетровская ОГА (96,76%).
“Пока это все исполнение заранее проведенной работы нашей команды (команды экс-главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко, советником которого Юрий Голик работал в 2015-2019 годах, – ред.), каких-то глобальных подготовительных работ и процедур на следующий год, к сожалению, не видно”, – заявил он.
Среди лидеров рейтинга также Харьковская ОГА (93,2%), Винницкая ОГА (85,5%), г. Киев (79,8%), Черкасская ОГА (78,8%), Хмельницкая ОГА (78,4%), Ровенская ОГА (73,9%).
Хуже всего использовали Дорожный фонд Черновицкая ОГА (25%), Волынская ОГА (29,8%), Тернопольская ОГА (30,5%), Николаевская ОГА (41,8%).
Как отметил Голик, в 2020-м году ОГА получат 22,172 млрд грн. Это больше, чем было у “Укравтодора” в прошлом году. По состоянию на 31 августа в ОГА уже поступило 14,203 млрд грн.
В то же время, потрачено ОГА 9,372 млрд грн или 66% от поступившего. Это больше, чем было месяцем ранее, но меньше, чем должно быть.
Остаток неиспользованных средств на счетах ОГА 4,830 млрд грн.
Напомним, в 2020 году в Украине стартовала реализация национальной программы “Большая стройка”, инициированной Президентом Владимиром Зеленским.
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