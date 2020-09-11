0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 107 0

В каких областях больше всего тратят на ремонт дорог (таблица)

В каких областях больше всего тратят на ремонт дорог (таблица)

35% Дорожного фонда идут из государственного бюджета в ОГА на ремонт и обслуживание дорог категории О и С, а также дорог внутри населенных пунктов области.

Об этом сообщил Юрий Голик на своей странице в Facebook, опубликовав рейтинг областных госадминистраций по использованию средств Дорожного фонда.

По его словам, этот рейтинг – один из самых наглядных, показывающих заинтересованность в ремонте дорог каждой ОГА.

Согласно рейтингу, лидером по использованию Дорожного фонда стала Днепропетровская ОГА (96,76%).

“Пока это все исполнение заранее проведенной работы нашей команды (команды экс-главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко, советником которого Юрий Голик работал в 2015-2019 годах, – ред.), каких-то глобальных подготовительных работ и процедур на следующий год, к сожалению, не видно”, – заявил он.

Среди лидеров рейтинга также Харьковская ОГА (93,2%), Винницкая ОГА (85,5%), г. Киев (79,8%), Черкасская ОГА (78,8%), Хмельницкая ОГА (78,4%), Ровенская ОГА (73,9%).

Хуже всего использовали Дорожный фонд Черновицкая ОГА (25%), Волынская ОГА (29,8%), Тернопольская ОГА (30,5%), Николаевская ОГА (41,8%).

Как отметил Голик, в 2020-м году ОГА получат 22,172 млрд грн. Это больше, чем было у “Укравтодора” в прошлом году. По состоянию на 31 августа в ОГА уже поступило 14,203 млрд грн.

В то же время, потрачено ОГА 9,372 млрд грн или 66% от поступившего. Это больше, чем было месяцем ранее, но меньше, чем должно быть.

Остаток неиспользованных средств на счетах ОГА 4,830 млрд грн.

Напомним, в 2020 году в Украине стартовала реализация национальной программы “Большая стройка”, инициированной Президентом Владимиром Зеленским.

Справка Finance.ua:

  • Как сообщалось в январе, В 2020 году на автомобильные дороги из госбюджета направят рекордную сумму. Помимо этого, “Укравтодор” планирует брать кредиты, чтобы отремонтировать как можно больше трасс.
  • На дороги в этот раз выделили рекордную сумму – 69,7 млрд грн. Это на 15,2 млрд больше, чем было в 2019-м, но меньше, чем должно быть (73,7 млрд грн). Планировалось, что в 2020 году 100% акцизов с горючего направят на дороги. Но во время принятия госбюджета финансирование немного сократили.
По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа» ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.