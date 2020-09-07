В каких странах стремительнее всего дорожает жилье

Во втором квартале 2020 года, несмотря на глобальные карантинные мероприятия, стоимость жилой недвижимости поднялась в 33 из 49 исследованных стран.
Об этом сообщает международное агентство Global Property Guide.
По данным агентства, во втором квартале 2020 года глобальные рынки жилья отличались уверенным ростом, несмотря на пандемию коронавируса.
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Аналитики связывают такую восходящую динамику с низкими процентными ставками, которыми центробанки многих стран пытались компенсировать ослабление экономики.
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