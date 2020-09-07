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В каких странах стремительнее всего дорожает жилье

В каких странах стремительнее всего дорожает жилье

Во втором квартале 2020 года, несмотря на глобальные карантинные мероприятия, стоимость жилой недвижимости поднялась в 33 из 49 исследованных стран.

Об этом сообщает международное агентство Global Property Guide.

По данным агентства, во втором квартале 2020 года глобальные рынки жилья отличались уверенным ростом, несмотря на пандемию коронавируса.

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Аналитики связывают такую восходящую динамику с низкими процентными ставками, которыми центробанки многих стран пытались компенсировать ослабление экономики.

Лидеры и аутсайдеры:

  • больше всего в годовом исчислении выросли цены на жилье в Турции (+ 11,59%), на Филиппинах (Макати, + 11,52%), в Германии (+ 10,85%), Словакии (+ 9,13%) и Эстонии (+ 8,28%).
  • самый значительный спад за этот период отмечен в Египте (- 17%), Пакистане (- 4,62%), Пуэрто-Рико (- 4,44%), на Мальте (- 3,51%) и в ОАЭ (Дубай, – 3,27%).

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По материалам Build Portal
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