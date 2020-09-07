В каких странах стремительнее всего дорожает жилье

Во втором квартале 2020 года, несмотря на глобальные карантинные мероприятия, стоимость жилой недвижимости поднялась в 33 из 49 исследованных стран.

Об этом сообщает международное агентство Global Property Guide.

По данным агентства, во втором квартале 2020 года глобальные рынки жилья отличались уверенным ростом, несмотря на пандемию коронавируса.

Читайте также: Первичный рынок недвижимости Киева в августе

Аналитики связывают такую восходящую динамику с низкими процентными ставками, которыми центробанки многих стран пытались компенсировать ослабление экономики.

Лидеры и аутсайдеры:

больше всего в годовом исчислении выросли цены на жилье в Турции (+ 11,59%), на Филиппинах (Макати, + 11,52%), в Германии (+ 10,85%), Словакии (+ 9,13%) и Эстонии (+ 8,28%).