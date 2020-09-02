Первичный рынок недвижимости Киева в августе (инфографика)

В августе к продаже предлагались квартиры 77 операторами в 203 объектах, по базе данных 100realty.ua. В их число входят как объекты незавершенного строительства, так и нереализованные квартиры в домах, сданных в эксплуатацию.
Об этом пишет 100realty.ua.
Какие новостройки преобладают. В структуре предложения первичного жилья преобладают новостройки комфорт-класса – 50%. Доля новостроек бизнес-класса – 27%, эконом-класса – 16%. премиум-класса – 7% от общего количества.
Предложения. В августе наибольшее количество жилых комплексов предлагалось в Голосеевском и Печерском районах – по 15%, Шевченковском – 14%, Соломенском – 12%, Дарницком – 11%. Меньшее количество новостроек в Днепровском, Подольском и Святошинском – по 7%, в Деснянском и Оболонском – по 6%.
Средняя стоимость квартир в новостройках Киева по классам и количеству комнат (август 2020 г.)
В 20% квартир высшего ценового сегмента средневзвешенная цена предложения составила 49522 грн./кв.м, а в 20% квартир низкого ценового сегмента – 19044 грн./кв.м. Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») в целом по новостройкам Киева составил 2,6.
Средняя стоимость квартир в новостройках Киева – 29934 грн./кв.м (±1,6%). Относительно июля средняя стоимость увеличилась на 2,2%.
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