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Доллар рискует потерять статус самой устойчивой валюты в мире

Доллар рискует потерять статус самой устойчивой валюты в мире

Доллар теряет лидирующие позиции в мире. На это влияют проблемы в экономике США в связи с введением карантина.

“Экономика Соединенных Штатов уже не будет тем локомотивом, которым была последние годы. Инвестиции, накопленные за это время, будут уходить из страны. Это будет давить на доллар и делать его более слабым”, – объясняет аналитик Виталий Сивач.

По его словам, последние 5 лет доллар рос, потому что американские технологические компании привлекали инвестиции со всего мира. А высокая процентная ставка в долларах по сравнению с другими валютами поддерживала интерес инвесторов к госдолгу США.

Доверие к доллару падает из-за растущего двойного дефицита США. Это бюджетный дефицит и дефицит текущего счета. США гораздо больше импортируют, чем экспортируют.

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По материалам РБК-Украина
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