В НБУ прогнозируют рост мировой экономики в 2021-2022 годах

Национальный банк Украины ожидает роста в 2021-2022 годах мировой экономики, однако это не компенсирует потери текущего года.
Об этом во время брифинга сказал председатель совета Национального банка Украины Богдан Данилишин.
“Ожидается, что после рецессии 2020 года мировая экономика, благодаря принятым монетарным и фискальным мерам, возобновит свой рост в 2021-2022 годах. Однако, учитывая беспрецедентность этого кризиса – они не полностью компенсируют потери текущего года. Восстановление мировых экономик будет длительным и продлится довольно долго из-за быстрых темпов распространения эпидемии прежде всего у основных торговых партнеров Украины и внутренних дисбалансов, в частности, долговые проблемы отдельных стран еврозоны, с которыми также у нашего государства тесные экономические контакты”, – сказал Богдан Данилишин.
По его словам, инфляция в мире останется довольно подавленной.
“Все еще слабый спрос несмотря на постепенный рост заработных плат и снижение уровня безработицы будет стимулировать инфляционные процессы как и в развитых странах, так и в странах, рынки в которых развиваются”, – добавил глава совета НБУ.
Также он отметил, что монетарная политика ведущих центральных банков остается сверхмягкой.
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