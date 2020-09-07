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В НБУ прогнозируют рост мировой экономики в 2021-2022 годах

В НБУ прогнозируют рост мировой экономики в 2021-2022 годах

Национальный банк Украины ожидает роста в 2021-2022 годах мировой экономики, однако это не компенсирует потери текущего года.

Об этом во время брифинга сказал председатель совета Национального банка Украины Богдан Данилишин.

“Ожидается, что после рецессии 2020 года мировая экономика, благодаря принятым монетарным и фискальным мерам, возобновит свой рост в 2021-2022 годах. Однако, учитывая беспрецедентность этого кризиса – они не полностью компенсируют потери текущего года. Восстановление мировых экономик будет длительным и продлится довольно долго из-за быстрых темпов распространения эпидемии прежде всего у основных торговых партнеров Украины и внутренних дисбалансов, в частности, долговые проблемы отдельных стран еврозоны, с которыми также у нашего государства тесные экономические контакты”, – сказал Богдан Данилишин.

По его словам, инфляция в мире останется довольно подавленной.

“Все еще слабый спрос несмотря на постепенный рост заработных плат и снижение уровня безработицы будет стимулировать инфляционные процессы как и в развитых странах, так и в странах, рынки в которых развиваются”, – добавил глава совета НБУ.

Также он отметил, что монетарная политика ведущих центральных банков остается сверхмягкой.

Справка Finance.ua:

  • Мировая экономика находится на пути восстановления на фоне пандемии COVID-19, однако окончательное завершение коронакризиса возможно только в случае массового использования вакцины. Об этом заявили глава МВФ Кристалина Георгиева и главный экономист Фонда Гита Гопинат.
  • Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает, что мировой ВВП упадет на 4,4% в течение 2020 года. Прогноз пересмотрен в сторону улучшения по сравнению с июнем, когда прогнозировалось падение мировой экономики на 4,6%.
  • По мнению экономистов Morgan Stanley, мировая экономика, вероятно, вернется к докоронавирусному уровню примерно на три месяца раньше, чем ожидалось ранее.
По материалам УНН
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