Дешевые дизельные авто: почему их количество на рынке может вырасти

В Украину могут начать везти новые дизельные авто, от которых отказались в ЕС из-за несоответствия нормам вредных выбросов.
Украинским нормам эти автомобили соответствуют. Цены на них примерно на треть ниже рыночных.
С 1 сентября Еврокомиссия получила право отозвать не только транспортные средства, которые нарушают нормы вредных выбросов, но и их сертификаты пригодности к эксплуатации, пишут в AUTO-Consulting.
За нарушение автопроизводителей будут штрафовать на €30 тыс. за каждое авто. Покупатели таких машин могут рассчитывать на компенсации, что станет еще одной серьезной статьей расходов для предпринимателей.
“А что же будет с теми “грязными” автомобилями, которые отзовут или запретят к эксплуатации на территории ЕС? В Украине нормы вредных выбросов, по сравнению со странами ЕС, можно назвать менее требовательными. Так что у нас с импортом таких автомобилей не будет никаких проблем”, – говорится в материале.
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