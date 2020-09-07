Дешевые дизельные авто: почему их количество на рынке может вырасти

В Украину могут начать везти новые дизельные авто, от которых отказались в ЕС из-за несоответствия нормам вредных выбросов.

Украинским нормам эти автомобили соответствуют. Цены на них примерно на треть ниже рыночных.

С 1 сентября Еврокомиссия получила право отозвать не только транспортные средства, которые нарушают нормы вредных выбросов, но и их сертификаты пригодности к эксплуатации, пишут в AUTO-Consulting.

За нарушение автопроизводителей будут штрафовать на €30 тыс. за каждое авто. Покупатели таких машин могут рассчитывать на компенсации, что станет еще одной серьезной статьей расходов для предпринимателей.

“А что же будет с теми “грязными” автомобилями, которые отзовут или запретят к эксплуатации на территории ЕС? В Украине нормы вредных выбросов, по сравнению со странами ЕС, можно назвать менее требовательными. Так что у нас с импортом таких автомобилей не будет никаких проблем”, – говорится в материале.