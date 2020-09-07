Налоговым должникам хотят запретить выезд из Украины

Народный депутат “Слуги народа” Дарья Володина зарегистрировала законопроект, которым предлагается введение запрета на выезд за границу для украинцев за неуплату налогов и сборов.
“Принятие проекта закона будет способствовать повышению ответственности налогоплательщиков, а также стимулировать их к своевременному выполнению финансовых обязательств”, – говорится в пояснительной записке к проекту закона.
Что предлагают:
Проект закона должен быть рассмотрен профильным парламентским комитетом.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Минимальные пенсии должны вырасти до 2600 грн: кто их получитВчера, 10:07 - 39072 7
4G работает уже почти в 19 000 городов и сел Украины - МинцифрыВчера, 18:30 - 228 4
Зеленский рассказал, сколько денег осталось в Covid-фонде, и почему на эти средства строили дорогиВчера, 09:46 - 1108 4
Минфин оценил выплаты по ВВП-варрантам до 2040 годаВчера, 21:00 - 440 3
В столице в прошлом месяце за неправильную парковку эвакуировали около 4 тысяч автоВчера, 20:24 - 138 2
Минимальные пенсии должны вырасти до 2600 грн: кто их получитВчера, 10:07 - 39072 7
Рожкова рассказала, какая судьба ждет МФО и коллекторские компанииВчера, 13:08 - 7673 2
НБУ призвал возвращать заемщиков с кредитных каникулВчера, 12:00 - 1381 2
"Нафтогаз" представил новые тарифы для бизнеса и населенияВчера, 11:00 - 1144
Акции Tesla во вторник обвалились на рекордные 21%Вчера, 10:44 - 965
Facebook показал первые очки дополненной реальности со звуковыми возможностями (видео)07.09.2020, 11:21 - 273
SpaceX запустила еще 60 спутников Starlink04.09.2020, 11:25 - 418 3
Прошел 15-ый успешный запуск европейской ракеты Vega с украинским двигателем (видео)03.09.2020, 16:50 - 673
Бесплатный тест на коронавирус: кто сможет не платить за анализ02.09.2020, 11:55 - 4405 3
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с аргентинским спутником31.08.2020, 10:55 - 305 1