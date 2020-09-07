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Налоговым должникам хотят запретить выезд из Украины

Налоговым должникам хотят запретить выезд из Украины

Народный депутат “Слуги народа” Дарья Володина зарегистрировала законопроект, которым предлагается введение запрета на выезд за границу для украинцев за неуплату налогов и сборов.

“Принятие проекта закона будет способствовать повышению ответственности налогоплательщиков, а также стимулировать их к своевременному выполнению финансовых обязательств”, – говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Что предлагают:

  • право гражданина Украины на выезд из страны может быть временно ограничено в случае его уклонения от исполнения возложенных судом обязательств по уплате не только алиментов, но и налогов, сборов, единого социального взноса;
  • запрет на выезд будет действовать до погашения соответствующей задолженности.

Проект закона должен быть рассмотрен профильным парламентским комитетом.

Справка Finance.ua:

  • Налогоплательщики, которые в течение 2019 года осуществили затраты, которые дают право на налоговую скидку, должны отметить конкретные суммы скидки в годовой налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что налоговые поступления во время пандемии выросли в 1,5 раза, а доходы на таможне упали.
  • ФЛП приносят Украине более 1 миллиарда долларов в год. Всего в Украине почти 2 миллиона предпринимателей, и каждый из них платит в среднем 13 тысяч гривен ежегодно.

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По материалам Finance.UA
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