Налоговым должникам хотят запретить выезд из Украины

Народный депутат “Слуги народа” Дарья Володина зарегистрировала законопроект, которым предлагается введение запрета на выезд за границу для украинцев за неуплату налогов и сборов.

“Принятие проекта закона будет способствовать повышению ответственности налогоплательщиков, а также стимулировать их к своевременному выполнению финансовых обязательств”, – говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Что предлагают:

право гражданина Украины на выезд из страны может быть временно ограничено в случае его уклонения от исполнения возложенных судом обязательств по уплате не только алиментов, но и налогов, сборов, единого социального взноса;

запрет на выезд будет действовать до погашения соответствующей задолженности.

Проект закона должен быть рассмотрен профильным парламентским комитетом.

Справка Finance.ua:

Налогоплательщики, которые в течение 2019 года осуществили затраты, которые дают право на налоговую скидку, должны отметить конкретные суммы скидки в годовой налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах.

Президент Владимир Зеленский заявил, что налоговые поступления во время пандемии выросли в 1,5 раза, а доходы на таможне упали.

ФЛП приносят Украине более 1 миллиарда долларов в год. Всего в Украине почти 2 миллиона предпринимателей, и каждый из них платит в среднем 13 тысяч гривен ежегодно.

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