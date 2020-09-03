Fitch улучшило прогноз для мировой экономики на текущий год

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает, что мировой ВВП упадет на 4,4% в течение 2020 года. Прогноз пересмотрен в сторону улучшения по сравнению с июнем, когда прогнозировалось падение мировой экономики на 4,6%.
Об этом сообщается на сайте Fitch Ratings.
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Fitch Ratings ожидает, что экономика США сократится на 4,6% в этом году по сравнению с падением на 5,6% в июньском прогнозе. Прогноз роста в Китае на 2020 год составляет +2,7% по сравнению с +1,2% в июньском прогнозе. Эти изменения были частично компенсированы снижением прогнозов ВВП на 2020 год для еврозоны до -9,0% (-8,0%), Великобритании в -11,5% (-9,0%) и для развивающихся рынков.
В Fitch Ratings отмечают, что официальные данные выявили масштабы экономических потрясений во втором квартале 2020 года, когда мировой ВВП упал на 8,9%, а во многих странах объем производства упал на одну пятую и более. Особенно выделяются Великобритания, Индия, Франция, Италия и Испания, которые ввели строгий и долгий карантин.
Также отмечается, что рецессия, связанная с коронавирусом, была очень короткой: в марте и апреле активность резко упала, а после мая достаточно быстро восстановилась.
Множество индикаторов по большинству экономик указывают на более быстрый и последовательный рост ВВП в третьем квартале 2020 на сегодняшний день, чем ожидалось в предыдущем прогнозе.
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