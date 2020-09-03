Видеофиксация нарушений ПДД: за 100 дней ни один водитель не смог оспорить штраф

За 100 дней работы камер автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения ни одному водителю не удалось обжаловать выписан штраф.

Об этом на пресс-конференции заявил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Читайте также: Видеофиксация ПДД: водителям обещают новые сюрпризы на дорогах

“У нас демократическое государство, каждое лицо, привлекаемое к административной ответственности, вправе его обжаловать. Уже есть ряд таких обжалований постановлений, зафиксированных в автоматическом режиме. Несколько уже суды рассмотрели, пока все решения являются положительными – в пользу системы автоматической фиксации”, – сказал он.

Справка Finance.ua:

С 1 июня состоялся официальный запуск камер автоматической фиксации нарушений ПДД .

Сейчас, согласно ПДД , действует ограничение скорости в населенном пункте 50 км/ч, а на некоторых дорогах разрешено ездить со скоростью до 80 км/ч в теплое время года. При превышении лимита более, чем на 20 км/ч владелец ТС будет оплачивать штраф в размере 255 грн. При превышении более, чем на 50 км/ч – штраф в 510 грн.