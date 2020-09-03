Мировая экономика восстановится раньше, чем ожидалось - Morgan Stanley

По мнению экономистов Morgan Stanley, мировая экономика, вероятно, вернется к докоронавирусному уровню примерно на три месяца раньше, чем ожидалось ранее.

Об этом пишет Reuters.

«Данные указывают на то, что соотношение вирус/экономика решительно изменилось с первых дней вспышки», – сообщили экономисты Morgan Stanley в записке для клиентов.

Также в записке говорится, что восстановление продолжает набирать обороты по мере того, как страны начинают лучше справляться с вирусом.

По их словам, экономика США может достичь докоронавирусного уровня ко второму кварталу 2021 года. Отмечается, что все развитые рынки могут достичь этого уровня к третьему кварталу 2021 года.

В сочетании с беспрецедентным уровнем фискальной и денежно-кредитной поддержки и возможными сбоями в торговле, перспективное восстановление, вероятно, будет сопровождаться более сильной инфляцией.