Девальвация гривны в сентябре: аналитик назвал причины

В сентябре может увеличиться спрос на валюту со стороны импортеров, которые будут более активно пополнять складские запасы с началом нового учебного года и сезона бизнес-активности. Поэтому НБУ может даже выходить на рынок с продажей валюты, чтобы сдерживать колебания курса доллара.
Об этом сказал старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович.
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“Мы ожидаем, что курс будет тяготеть к ослаблению и в дальнейшем, но при участии НБУ на рынке останется крепче 28 грн/доллар и будет колебаться в пределах 27,5-28 грн/доллар”, – отметил аналитик.
Как напомнил Котович, начало сентября охарактеризовалось выплатой процентов по ОВГЗ и в значительной степени в пользу нерезидентов по 5-летнему выпуску облигаций.
“Поэтому, несомненно, спрос на валюту вырос и вызвал ослабление гривны до 27,71 грн/доллар по итогам недели”, – добавил он.
НБУ только в пятницу вышел на валютный рынок с интервенциями по покупке валюты на сумму 11,5 млн долларов. Это наименьший объем покупки валюты за неделю в этом году, за исключением недель, когда НБУ вовсе не покупал валюту. Аналогичный объем интервенций был в конце мая прошлого года.
Как отметил аналитик, с началом нового месяца курс гривны ослаб и на этой неделе может заставить НБУ удовлетворять избыточный спрос и продавать валюту из резервов.
“Мы ожидаем, что курс будет колебаться в пределах коридора 27,5-28 грн/доллар”, – сказал он.
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