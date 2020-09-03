Что даст реформа такси для бюджета - Мерило

Месяц назад выставили на обсуждение закон о такси, цель которого – вывести рынок такси из тени и повысить безопасность для пассажиров. По оценкам МИУ, сегодня в тени примерно 98% рынка, объем которого составляет 40 млрд гривен в год.

Об этом написала советник министра инфраструктуры Яника Мерило.

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На сегодня уже примерно 63% пользователей вызывают машину именно через мобильное приложение. Это во всем мире создало новую ситуацию в сфере законодательства. А у нас законодательство не менялось уже 15 лет. Тогда еще даже не мечтали о возможности вызова перевозчика через мобильное приложение.

С новым законопроектом предоставляющий услугу должен приобрести патент стоимостью в размере минимальной заработной платы, то есть 5000 гривен, и зарегистрироваться в Реестре автомобильных перевозчиков.

Что это даст. Возможность получить в бюджет дополнительные 800 млн гривен из сферы, которая сегодня практически в тени, с другой стороны, создать реестры перевозчиков и совместно требовать высший уровень безопасности.

Справка Finance.ua:

Водители такси Bolt, Uber, Uklon будут покупать патент – Мининфраструктуры. Патент предусматривает право на ведение подобного рода хозяйственной деятельности. Водитель сможет купить патент на один год, на один месяц.

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