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Криклий рассказал, чего ждать водителям такси от нового законопроекта

Криклий рассказал, чего ждать водителям такси от нового законопроекта

Министр инфрастуктуры Украины Владислав Криклий рассказал, что предусматривает новый законопроект о такси.

Об этом он рассказал в эфире “Сніданку з 1+1”.

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Ведущий спросил, как вы планируете легализовать таксистов? И какие сроки отводите на полную легализацию?

“Разработан законопроект, который нами опубликован для обсуждения. Надеюсь, что в сентябре мы будем иметь возможность его зарегистрировать как законопроект в ВР. Разделяем две системы: есть традиционные лицензионные перевозчики – классические службы такси так сказать, которые получат некоторые преимущества. Смогут ездить по полосам для общественного транспорта — уже приняты соответствующие изменения в ПДД, делать посадку-высадку, где парковка запрещена. Смогут также ожидать на островках для такси, а также обслуживать в зоне вокзалов и аэропортов”, – пояснил он.

По словам Криклия, другие неофициальные перевозчики могут приобрести патенты.

“Во-первых, не надо будет иметь статус физического или юридического лица предпринимателя. Надо приобрести патент. Более того, для электромобилей патент будет вдвое дешевле. И вы как физическое лицо, в случае предоставления этих услуг, будете платить налог”, – уточнил министр.

“Важно, что распространенные службы, такие как Uber, Uklon, Bolt, поддерживают законопроект. Это единственный способ вывести их из тени. Если будет поддержка ВР, то это возможно до конца года”, – подчеркнул он.

По материалам ТСН
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