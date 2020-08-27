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Водители такси Bolt, Uber, Uklon будут покупать патент - Мининфраструктуры

Водители такси Bolt, Uber, Uklon будут покупать патент - Мининфраструктуры

После реформы Службы такси в Украине водителям таких нетрадиционных служб как Bolt, Uber, Uklon надо будет приобретать патент на осуществление пассажирских перевозок.

Об этом в эфире телеканала “ДОМ” рассказал генеральный директор Директората автомобильного и электрического городского транспорта Министерства инфраструктуры Украины Гамлет Погосян.

“На сегодняшний день нами придуман один действенный способ. Он вписан в этот законопроект. Суть следующая. В сфере перевозок пассажиров на заказ – то есть это не классические такси, это как раз такси Bolt, Uber, Uklon и прочие – в основном работают физлица, обычные рядовые лица, не физические лица – предприниматели, не юридические лица. Для того чтобы они могли осуществлять эту деятельность законно, мы вводим такое понятие, как “патент”, – пояснил Погосян в программе “Официальный разговор”.

По его словам, патент предусматривает право на ведение подобного рода хозяйственной деятельности. Водитель сможет купить патент на один год, на один месяц.

По материалам УКРИНФОРМ
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