Водители такси Bolt, Uber, Uklon будут покупать патент - Мининфраструктуры

После реформы Службы такси в Украине водителям таких нетрадиционных служб как Bolt, Uber, Uklon надо будет приобретать патент на осуществление пассажирских перевозок.
Об этом в эфире телеканала “ДОМ” рассказал генеральный директор Директората автомобильного и электрического городского транспорта Министерства инфраструктуры Украины Гамлет Погосян.
“На сегодняшний день нами придуман один действенный способ. Он вписан в этот законопроект. Суть следующая. В сфере перевозок пассажиров на заказ – то есть это не классические такси, это как раз такси Bolt, Uber, Uklon и прочие – в основном работают физлица, обычные рядовые лица, не физические лица – предприниматели, не юридические лица. Для того чтобы они могли осуществлять эту деятельность законно, мы вводим такое понятие, как “патент”, – пояснил Погосян в программе “Официальный разговор”.
По его словам, патент предусматривает право на ведение подобного рода хозяйственной деятельности. Водитель сможет купить патент на один год, на один месяц.
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