Мировая экономика может в ближайшие 5 лет потерять $35 трлн из-за пандемии - Bloomberg

Мировая экономика находится на пике восстановления после кризиса, связанного с пандемией коронавируса COVID-19, но до конца 2020 года страны могут столкнуться с новыми проблемами, считают опрошенные Bloomberg эксперты.
По мнению профессора Австралийского национального университета Уоррика Маккиббина, к 2025 году пандемия может стоить мировой экономике около $35 трлн.
“Вы должны сделать вакцинацию достаточно большой части населения, прежде чем экономические потери начнут снижаться”, – считает Маккиббин. Он отметил, что нужно еще немало времени, чтобы сделать разработанную вакцину доступной людям во всем мире.
Как отмечает Bloomberg, правительства ведущих экономик мира уже вложили триллионы долларов в меры поддержки. Благодаря этим антикризисным мерам растет производство в Германии, восстанавливается экономика Китая, снижается безработица в США.
«Мы наблюдаем пиковый отскок. С этого момента импульс немного угасает”, – сказал советник по глобальной экономике Pacific Investment Management Йоахим Фелс.
Сохранить рост будет непросто, считают эксперты. Правительства должны продолжать усилия по поддержке экономик, однако многие из них уже сейчас готовы приостановить «антивирусные» меры поддержки.
В качестве примера страны, избравшей правильную стратегию, эксперты агентства привели Швецию. Она была одной из немногих, отказавшихся от строгих ограничений.
Спецпосланник ВОЗ Дэвид Набарро отметил, что жесткий карантин служит «грубым инструментом», который серьезно бьет по доходам граждан и малого бизнеса.
По оценке эксперта из Capital Economics Дэвида Оксли, снижение ВВП Швеции в 2020 году ожидается на уровне 7%, в то время как экономики других стран Европы снижаются до 30%. При этом количество смертей от COVID-19 в Швеции гораздо больше, чем в соседней Дании. По данным Университета Джонса Хопкинса, в Швеции умерли 5800 человек (при 84 900 зараженных), в Дании – 627 человек (при 18 300 больных).
Напомним, Италия погрузилась в рецессию, экономика обвалилась на 12,8% за квартал.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Почему Украина обречена на успех? Открываем свое дело!Вчера, 14:03 - 1419 6
Цены на жилье в новостроях Киева и области растут (инфографика)Вчера, 13:00 - 1853 4
Как вывести экономику Украины из тени - мнения экспертовВчера, 21:00 - 867 3
Антон Петрухин: что делать, когда клиент говорит «Дорого» и «Я подумаю»4 ч. назад - 726 2
Американцы выпустили одноколесный внедорожник (фото, видео)9 ч. назад - 656 1
С какого момента новый владелец должен платить налог на недвижимостьВчера, 19:00 - 13203
Названа лучшая валюта для хранения сбережений6 ч. назад - 3842
Почему Украина обречена на успех? Открываем свое дело!Вчера, 14:03 - 1419 6
Какие авто покупали украинцы в августе (рейтинг)Вчера, 14:00 - 1186
Официально представлен VW Tiguan X (фото)12 ч. назад - 1112
SpaceX показала взлет и посадку "с борта" ракеты Falcon 9 (видео)Вчера, 12:10 - 179
Facebook показал первые очки дополненной реальности со звуковыми возможностями (видео)07.09.2020, 11:21 - 344
SpaceX запустила еще 60 спутников Starlink04.09.2020, 11:25 - 479 3
Прошел 15-ый успешный запуск европейской ракеты Vega с украинским двигателем (видео)03.09.2020, 16:50 - 783
Бесплатный тест на коронавирус: кто сможет не платить за анализ02.09.2020, 11:55 - 5083 3