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Мировая экономика может в ближайшие 5 лет потерять $35 трлн из-за пандемии - Bloomberg

Мировая экономика может в ближайшие 5 лет потерять $35 трлн из-за пандемии - Bloomberg

Мировая экономика находится на пике восстановления после кризиса, связанного с пандемией коронавируса COVID-19, но до конца 2020 года страны могут столкнуться с новыми проблемами, считают опрошенные Bloomberg эксперты.

По мнению профессора Австралийского национального университета Уоррика Маккиббина, к 2025 году пандемия может стоить мировой экономике около $35 трлн.

“Вы должны сделать вакцинацию достаточно большой части населения, прежде чем экономические потери начнут снижаться”, – считает Маккиббин. Он отметил, что нужно еще немало времени, чтобы сделать разработанную вакцину доступной людям во всем мире.

Как отмечает Bloomberg, правительства ведущих экономик мира уже вложили триллионы долларов в меры поддержки. Благодаря этим антикризисным мерам растет производство в Германии, восстанавливается экономика Китая, снижается безработица в США.

«Мы наблюдаем пиковый отскок. С этого момента импульс немного угасает”, – сказал советник по глобальной экономике Pacific Investment Management Йоахим Фелс.

Сохранить рост будет непросто, считают эксперты. Правительства должны продолжать усилия по поддержке экономик, однако многие из них уже сейчас готовы приостановить «антивирусные» меры поддержки.

В качестве примера страны, избравшей правильную стратегию, эксперты агентства привели Швецию. Она была одной из немногих, отказавшихся от строгих ограничений.

Спецпосланник ВОЗ Дэвид Набарро отметил, что жесткий карантин служит «грубым инструментом», который серьезно бьет по доходам граждан и малого бизнеса.

По оценке эксперта из Capital Economics Дэвида Оксли, снижение ВВП Швеции в 2020 году ожидается на уровне 7%, в то время как экономики других стран Европы снижаются до 30%. При этом количество смертей от COVID-19 в Швеции гораздо больше, чем в соседней Дании. По данным Университета Джонса Хопкинса, в Швеции умерли 5800 человек (при 84 900 зараженных), в Дании – 627 человек (при 18 300 больных).

Напомним, Италия погрузилась в рецессию, экономика обвалилась на 12,8% за квартал.

По материалам Mind
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