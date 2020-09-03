Субсидии: Минсоцполитики советует гражданам сообщать об изменении поставщиков газа

Минсоцполитики советует получателям субсидий и льготникам информировать о выборе нового поставщика топлива в связи с открытием рынка природного газа для бытовых потребителей.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Как отмечается, с 1 августа 2020 года в Украине открыт рынок природного газа для бытовых потребителей, что дает возможность гражданам самостоятельно выбирать поставщика газа.

Для расчета размера жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, ежемесячно органы социальной защиты населения получают от исполнителей услуг сведения об обеспеченности граждан услугами и о размере цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги и платежей за такие услуги, в том числе поставка и распределение природного газа.

Указанные сведения получаются органами социальной защиты населения на основании полученной от льготников и получателей жилищных субсидий информации о наборе получаемых ими жилищно-коммунальных услуг, а также о данных предприятий – поставщиков этих услуг (название, код ЕГРПОУ, номер лицевого счета и т.п.).

Своевременное предоставление гражданами информации органам социальной защиты населения об изменении исполнителей жилищно-коммунальных услуг обеспечит актуальный и верный расчет размера жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Что просят в Минсоцполитики:

с целью своевременного и в полном объеме предоставления гражданам предусмотренных законодательством социальных гарантий, необходимо в кратчайшие сроки уведомлять органы социальной защиты населения об изменении исполнителей жилищно-коммунальных услуг, в частности поставщика природного газа для бытовых нужд.

Справка Finance.ua:

Некоторым украинцам могут прекратить выплаты субсидий.

В 2021 году в Украине будут по-новому рассчитывать штрафы, пенсии и другие социальные выплаты. В том числе, с 1 июля 2021 г. базовые величины для соцвыплат и для денежных взысканий предлагается установить на отметке 2100 гривен.

Ревизия в социальных пособиях нужна. Государство готово поддерживать незащищенных людей, малообеспеченные семьи, но тех, кто действительно в этом нуждается. Поэтому был принят закон о верификации социальных выплат. Ее проводит Министерство финансов.

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