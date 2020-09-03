Субсидии: Минсоцполитики советует гражданам сообщать об изменении поставщиков газа

Минсоцполитики советует получателям субсидий и льготникам информировать о выборе нового поставщика топлива в связи с открытием рынка природного газа для бытовых потребителей.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Как отмечается, с 1 августа 2020 года в Украине открыт рынок природного газа для бытовых потребителей, что дает возможность гражданам самостоятельно выбирать поставщика газа.
Для расчета размера жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, ежемесячно органы социальной защиты населения получают от исполнителей услуг сведения об обеспеченности граждан услугами и о размере цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги и платежей за такие услуги, в том числе поставка и распределение природного газа.
Указанные сведения получаются органами социальной защиты населения на основании полученной от льготников и получателей жилищных субсидий информации о наборе получаемых ими жилищно-коммунальных услуг, а также о данных предприятий – поставщиков этих услуг (название, код ЕГРПОУ, номер лицевого счета и т.п.).
Своевременное предоставление гражданами информации органам социальной защиты населения об изменении исполнителей жилищно-коммунальных услуг обеспечит актуальный и верный расчет размера жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Что просят в Минсоцполитики:
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