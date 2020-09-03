0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 28 0

Субсидии: Минсоцполитики советует гражданам сообщать об изменении поставщиков газа

Субсидии: Минсоцполитики советует гражданам сообщать об изменении поставщиков газа

Минсоцполитики советует получателям субсидий и льготникам информировать о выборе нового поставщика топлива в связи с открытием рынка природного газа для бытовых потребителей.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Как отмечается, с 1 августа 2020 года в Украине открыт рынок природного газа для бытовых потребителей, что дает возможность гражданам самостоятельно выбирать поставщика газа.

Для расчета размера жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, ежемесячно органы социальной защиты населения получают от исполнителей услуг сведения об обеспеченности граждан услугами и о размере цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги и платежей за такие услуги, в том числе поставка и распределение природного газа.

Указанные сведения получаются органами социальной защиты населения на основании полученной от льготников и получателей жилищных субсидий информации о наборе получаемых ими жилищно-коммунальных услуг, а также о данных предприятий – поставщиков этих услуг (название, код ЕГРПОУ, номер лицевого счета и т.п.).

Своевременное предоставление гражданами информации органам социальной защиты населения об изменении исполнителей жилищно-коммунальных услуг обеспечит актуальный и верный расчет размера жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Что просят в Минсоцполитики:

  • с целью своевременного и в полном объеме предоставления гражданам предусмотренных законодательством социальных гарантий, необходимо в кратчайшие сроки уведомлять органы социальной защиты населения об изменении исполнителей жилищно-коммунальных услуг, в частности поставщика природного газа для бытовых нужд.

Справка Finance.ua:

  • В 2021 году в Украине будут по-новому рассчитывать штрафы, пенсии и другие социальные выплаты. В том числе, с 1 июля 2021 г. базовые величины для соцвыплат и для денежных взысканий предлагается установить на отметке 2100 гривен.
  • Ревизия в социальных пособиях нужна. Государство готово поддерживать незащищенных людей, малообеспеченные семьи, но тех, кто действительно в этом нуждается. Поэтому был принят закон о верификации социальных выплат. Ее проводит Министерство финансов.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:Минсоцполитики
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.