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Каким IT-специалистам работодатели готовы платить больше (инфографика)

Каким IT-специалистам работодатели готовы платить больше (инфографика)

Средний уровень зарплат, предлагаемый украинским айтишникам работодателями, составляет 17 000 грн.

Об этом свидетельствует аналитика Прозора робота.

При этом сами соискатели часто указывают желаемую зарплату еще меньше – в среднем на уровне 15 000 грн. Это около $550.

Кому готовы платить больше. За последние 30 дней в robota.ua в рубрике IТ разместили 62 вакансии с заработной платой выше 66 000 грн. Такие предложения работодатели готовы сделать:

  • Senior Java Developer;
  • программистам Backend PHP developer Senior;
  • QA Lead (Automation);
  • системным программистам Linux;
  • Lead UX Designer;
  • IT Product Manager;
  • Frontend Developer и другим специалистам с большим опытом работы и хорошим знанием английского языка.

Вакансии. 14 934 – именно столько вакансий насчитали аналитики портала robota.ua. При этом количество активных соискателей – 26 325 человек.

Что предлагают компании помимо зарплаты:

  • корпоративные мероприятия обещают в 7,55% вакансий от работодателей;
  • офис возле метро – 6,55%;
  • бонусы/премии – 5,32%;
  • офис в центре – 4,88%;
  • бесплатное обучение и курсы иностранного языка – 4,65% и 4,38% соответственно.

Справка Finance.ua:

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По материалам Finance.UA
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