Каким IT-специалистам работодатели готовы платить больше (инфографика)

Средний уровень зарплат, предлагаемый украинским айтишникам работодателями, составляет 17 000 грн.
Об этом свидетельствует аналитика Прозора робота.
При этом сами соискатели часто указывают желаемую зарплату еще меньше – в среднем на уровне 15 000 грн. Это около $550.
Кому готовы платить больше. За последние 30 дней в robota.ua в рубрике IТ разместили 62 вакансии с заработной платой выше 66 000 грн. Такие предложения работодатели готовы сделать:
Вакансии. 14 934 – именно столько вакансий насчитали аналитики портала robota.ua. При этом количество активных соискателей – 26 325 человек.
Что предлагают компании помимо зарплаты:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зеленский поручил разработать меры для развития ІТ-индустрии7 ч. назад - 715 6
Энергоатом в этом году потерял почти 20 миллиардов на продаже электричества населению9 ч. назад - 630 6
В "Нафтогазе" рассказали, как защититься от роста цен на газВчера, 15:02 - 1759 6
Получить субсидию станет сложнее. Депутаты хотят урезать госфинансированиеВчера, 17:42 - 1786 4
Данилишин предлагает открыть налоговикам банковскую тайнуОколо часа назад - 235 2
В Египте откроют новый город-курортВчера, 23:08 - 4056
Увеличился минимальный размер ЕСВ: что следует знать предпринимателямВчера, 19:00 - 3516
Какие рабочие профессии в Украине самые высокооплачиваемыеВчера, 20:00 - 2622
Получить субсидию станет сложнее. Депутаты хотят урезать госфинансированиеВчера, 17:42 - 1786 4
В "Нафтогазе" рассказали, как защититься от роста цен на газВчера, 15:02 - 1759 6
SpaceX запустила еще 60 спутников Starlink3 ч. назад - 38
Прошел 15-ый успешный запуск европейской ракеты Vega с украинским двигателем (видео)Вчера, 16:50 - 183
Бесплатный тест на коронавирус: кто сможет не платить за анализПозавчера, 11:55 - 2397
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с аргентинским спутником31.08.2020, 10:55 - 229 1
В США одобрили 15-минутный тест на COVID-19 за $527.08.2020, 12:44 - 1681 4