В МВД разъяснили условие въезда в Словакию

Международный автомобильный пункт пропуска “Ужгород” на границе со Словакией работает круглосуточно. Однако при пересечении границы от лиц, следующих из Украины, требуют подтверждения регистрации.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
“Фактическая пропускная способность пункта пропуска – до 5000 человек, 1200 легковых и 250 грузовых транспортных средств в сутки. Однако с введением карантинных ограничений пассажиропоток существенно снизился – в среднем до 1200 человек и 600 транспортных средств в сутки”, – говорится в сообщении.
Въезд в Украину иностранцев, кроме определенных категорий лиц, ограничен требованиями Постановления Кабинета Министров Украины № 641 от 22 июля 2020 года с изменениями, внесенными Постановлением № 757 от 27.08.2020 года.
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В то же время относительно поездок украинцев в Словакию – с 08:00 (киевского времени) 01 сентября 2020 года при пересечении границы от лиц, следующих из Украины в Словакию, требуют подтверждения регистрации по ссылке.
Подтверждение направляется на электронную почту, указанную во время регистрации.
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