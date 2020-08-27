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В Украине обновили зоны карантина

В Украине обновили зоны карантина

На внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 3 сентября утвердили новые зоны эпидемической опасности распространения COVID-19. Они влияют на карантинные правила в регионе.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram. Новое зонирование начнет действовать с 7 сентября.

Правительство решило отнести в красную зону карантина:

  • Ивано-Франковск, Коломыю, Калуш, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;
  • Беляевку, Измаил и Болградский район Одесской области;
  • Дубно и Костопольский район Ровенской области;
  • Тернополь, Бережаны и Чертков, Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Монастырский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области;
  • Великобурлукский район Харьковской области;
  • Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области;
  • Бобровицкий район Черниговской области.

Полный список городов можно посмотреть здесь.

В красной зоне запрещается работа общественного транспорта, закрываются учебные заведения, в том числе дошкольные и школы. Разрешается только высадка пассажиров из транспорта, который курсирует транзитом, и из межобластного транспорта.

В оранжевой зоне запрещена деятельность средств размещения (гостиниц, туристических баз и т.п.), кроме гостиниц; деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановые госпитализации в больницах; работа спортзалов, фитнес-центров, заведений культуры; прием новых смен в детские лагеря. Массовые мероприятия можно проводить в количестве 1 человек на 20 квадратных метров и не более 100 человек.

В желтой зоне нельзя посещать учреждения социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисного вмешательства.

В зеленой зоне действуют ограничения пребывания в общественных зданиях – только в масках или респираторах; проведение массовых мероприятий из расчета не более 1 человека на 5 квадратных метров; кинотеатры могут работать с заполняемостью на 50%, перевозка пассажиров в общественном транспорте производится только на сидячих местах.

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По материалам РБК-Украина
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