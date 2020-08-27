airBaltic анонсировала выход на новый маршрут в Украину

Авиакомпания airBaltic намерена с 6 октября открыть прямой рейс из Вильнюса в Киев.

Об этом пишет avianews.com.

Расписание полетов. Полеты будут выполнятьcя три раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам в аэропорт Борисполь. Вылеты из Вильнюса запланированы на 06:55, возвращение из Киева — в 09:10. Время в пути составит 1 час 20 минут.

На данный момент продажи билетов на рейсы из Риги в города Украины открыты на вторую половину сентября.

На линии будет использоваться самолет Airbus A220-300.

Стоимость билетов. Минимальная цена авиабилетов по самому низкому тарифу Green на рейсы из Киева в Вильнюс начинается от 28 евро в одну сторону, на рейсы из Вильнюса в Киев — от 20 евро в одну сторону.

Ручная кладь. Тариф Green включает перевозку только 8 кг ручной клади. Есть возможность без штрафа вносить изменения в билет с возможной доплатой разницы тарифов, если новый билет окажется дороже старого.

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