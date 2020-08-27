Из Украины запустят прямые рейсы в Исландию и Сингапур

Правительство поддержало открытие регулярного воздушного сообщения с Сингапуром и Исландией, одобрив распоряжение о подписании соглашений между Украиной и правительствами этих стран о воздушном сообщении.
Как сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры, соответствующие решения были приняты на сегодняшнем заседании правительства.
“Не смотря на кризис авиационной отрасли во всем мире, связанный с пандемией COVID-19, мы продолжаем работу по расширению перечня стран, с которыми сотрудничаем в авиаперевозках. Мы готовимся к заключению двух межправительственных соглашений о воздушном сообщении с Сингапуром и Исландией. Сегодня соответствующими распоряжениями правительство одобрило проекты этих соглашений и уполномочил главу Государственной авиационной службы подписать их от украинской стороны”, – прокомментировал принятое решение министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
Что это означает:
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В частности, соглашение о воздушном сообщении между Украиной и Исландией также будет устанавливать механизм инспектирования авиапредприятий с целью оценки их соответствия стандартам Международной организации гражданской авиации. Она не предусматривает никаких ограничений относительно частоты, пунктов отправления/прибытия на территориях обеих стран для осуществления регулярного воздушного сообщения, а также количества авиапредприятий, которые могут быть предназначены для осуществления таких перевозок.
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