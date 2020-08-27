Какие документы нужны иностранцам для въезда в Украину

Госпогранслужба информирует о перечне документов, подтверждающих цель поездки в Украину отдельных категорий иностранцев или лиц без гражданства во время временных ограничений въезда в Украину.
Об этом сообщается на правительственном портале.
Напомним, Кабинет Министров Украины внес изменения в постановление от 22 июля № 641 и уточнил категории иностранцев, которые смогут въезжать в Украину в период ограничений с 28 августа по 28 сентября 2020 года.
Иностранцы или лица без гражданства:
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В отдельных случаях решение о пропуске иностранцев и лиц без гражданства при наличии оснований гуманитарного характера может принимать глава Государственной пограничной службы Украины.
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