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Какие документы нужны иностранцам для въезда в Украину

Какие документы нужны иностранцам для въезда в Украину

Госпогранслужба информирует о перечне документов, подтверждающих цель поездки в Украину отдельных категорий иностранцев или лиц без гражданства во время временных ограничений въезда в Украину.

Об этом сообщается на правительственном портале.

Напомним, Кабинет Министров Украины внес изменения в постановление от 22 июля № 641 и уточнил категории иностранцев, которые смогут въезжать в Украину в период ограничений с 28 августа по 28 сентября 2020 года.

Иностранцы или лица без гражданства:

  • являющиеся одним из супругов гражданина Украины должны иметь с собой свидетельство о браке;
  • являющиеся родителями или детьми гражданина Украины – свидетельство о рождении;
  • следующие по территории Украины транзитом – документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток;

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  • прибывающие в Украину с целью обучения – приглашение от Министерства образования и науки Украины или вид на жительство в Украине, или визу типа Д;
  • проходящие военную службу в Вооруженных Силах – документы, подтверждающие прохождение военной службы в Вооруженных Силах Украины;
  • постоянно или временно проживающие на территории Украины – постоянный вид на жительство или вид на жительство в Украине;
  • признанные беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите – проездной документ беженца или удостоверение личности беженца;
  • являющиеся работниками дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей – документы, подтверждающие такой статус (удостоверение, аккредитационная карточка);
  • являющиеся главами и членами официальных делегаций иностранных государств, сотрудниками международных организаций, а также лицами, которые их сопровождают, и въезжающие в Украину по приглашению Президента Украины, Верховной Рады Украины, Кабинета Министров Украины, Офиса Президента Украины, Министерства иностранных дел Украины – документы, подтверждающие такой статус/соответствующее приглашение;
  • являющиеся водителями и/или членами экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, членами экипажей воздушных, морских и речных судов, членами поездных и локомотивных бригад – документы, подтверждающие такой статус;
  • являющиеся инструкторами вооруженных сил государств – членов НАТО и государств – участников программы НАТО «Партнерство ради мира», которые принимают участие в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных Сил или прибывают по приглашению Министерства обороны – документы, подтверждающие такой статус/приглашение;
  • являющиеся деятелями культуры, прибывающими по приглашению заведения культуры вместе с одним лицом, сопровождающим
    каждого из них – приглашение заведения культуры, документы, подтверждающие статус сопровождающего лица;
  • прибывающие для участия в официальных спортивных соревнованиях, проходящих на территории Украины, и сопровождающие их лица – документы, подтверждающие участие лица в официальных спортивных соревнованиях и приглашение от Министерства молодежи и спорта Украины, документы, подтверждающие статус сопровождающего лица;
  • являющиеся техническими специалистами, которые прибывают в Украину по приглашению представителей украинских предприятий – приглашение от представителей украинских предприятий;
  • являющиеся лицами, осуществляющими перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации – подтверждающие документы от Министерства здравоохранения Украины или от учреждения здравоохранения Украины;
  • прибывающие на лечение в учреждения здравоохранения Украины – подтверждающие документы от учреждения здравоохранения Украины.

В отдельных случаях решение о пропуске иностранцев и лиц без гражданства при наличии оснований гуманитарного характера может принимать глава Государственной пограничной службы Украины.

По материалам Finance.UA
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