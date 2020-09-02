Названы 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей

Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей мира. Список появился на сайте издания.

В рейтинге оказались модели, музыканты, спортсмены и актеры. Первенство в топе досталось звезде семейства Кардашьян, предпринимательнице Кайли Дженнер. Основательница Kylie Cosmetics заработала 590 миллионов долларов, продав 51% акций компании.

На втором месте оказался супруг Ким Кардашьян рэпер Канье Уэст. Его доход составил 170 миллионов долларов, в основном связан с успешными продажами кроссовок его бренда Yeezy.

Тройку лидеров замкнул теннисист Роджер Федерер. Состояние швейцарца пополнилось на 106,3 миллиона долларов благодаря рекламным контрактам.

В десятку также вошли футболисты:

Криштиану Роналду (105 миллионов долларов)

Лионель Месси (104 миллиона долларов),

Тайлер Перри (97 миллионов долларов),

Неймар (95,5 миллиона долларов),

Говард Стерн (90 миллионов долларов), Леброн Джеймс (88,2 миллиона долларов)