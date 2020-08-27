Увеличился минимальный размер ЕСВ: что следует знать предпринимателям

В Украине с 1 сентября 2020 года повышен размер минимальной заработной платы до 5 тысяч гривен. Это означает, что повысился и размер единого взноса.

Об этом сообщает пресс-служба ГНС в Запорожской области.

“Повышение минимальной заработной платы влияет на минимальный размер единого взноса”, – говорится в сообщении.

Как отмечается, единый взнос устанавливается в размере 22% к базе начисления.

“В случае если база начисления единого взноса не превышает размера минимальной заработной платы, за который получен доход, его сумма рассчитывается как произведение размера минимальной заработной платы, за который получен доход, и ставки единого взноса. То есть, минимальная ставка единого взноса устанавливается в размере 22% от минимальной заработной платы”, – сообщают налоговики.

Это означает:

с 1 сентября 2020 года минимальный размер единого взноса составляет 1100 грн в месяц (5000 грнх 22%) и 3300 грн за квартал.

Напомним, с января 2020 года минимальная заработная плата – 4723 грн; минимальный размер единого взноса в месяц за январь-август 2020 года – 1039,06 грн.

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