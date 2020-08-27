Сервис такси Bolt начал работу еще в одном городе

Сервис заказа такси Bolt с 3 сентября 2020 года запустился в Запорожье.
Об этом сообщает пресс-служба компании в FACEBOOK.
Стоимость поездок от 20 грн
Как воспользоваться сервисом:
Напомним, ранее сервис Bolt подтвердил свои планы быстрого запуска в Украине сервиса доставки еды Bolt Food и сервиса проката электросамокатов. Соответствующее заявление сделал кантри-менеджер Bolt в Украине Тарас Потичный.
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