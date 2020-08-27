Сервис такси Bolt начал работу еще в одном городе

Сервис заказа такси Bolt с 3 сентября 2020 года запустился в Запорожье.

Об этом сообщает пресс-служба компании в FACEBOOK.

Стоимость поездок от 20 грн

Как воспользоваться сервисом:

скачать приложение по ссылке

отметить свою точку назначения и подтвердить точку посадки.

Напомним, ранее сервис Bolt подтвердил свои планы быстрого запуска в Украине сервиса доставки еды Bolt Food и сервиса проката электросамокатов. Соответствующее заявление сделал кантри-менеджер Bolt в Украине Тарас Потичный.

Справка Finance.ua:

Bolt – ведущая европейская платформа для заказа поездок, главная цель которой сделать передвижение по городу более доступным, удобным и надежным. Услугами Bolt пользуются более 30 млн человек в 35 странах Европы и Африки. В Украине услуги компании Bolt доступны в Киеве, Харькове, Львове Днепре и в Одессе.

Bolt запустил прокат электросамокатов в столице. В стоимость такого проката входит цена за разблокировку и минуту использования.

После реформы службы такси в Украине водителям таких нетрадиционных служб, как Bolt, Uber, Uklon нужно будет покупать патент на осуществление пассажирских перевозок.

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