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Польша сократила срок обязательного карантина c 14 до 10 дней

Польша сократила срок обязательного карантина c 14 до 10 дней

Обязательный карантин из-за коронавируса в Польше сократили с 14 до 10 дней.

Время самоизоляции будет зависеть от клинического состояния инфицированного коронавирусом человека, сообщает “Польское радио”.

В Министерстве здравоохранения страны отметили, что изоляция инфицированных пациентов без симптомов будет заканчиваться через 10 дней.

Также люди, которые будут находиться в изоляции, смогут получить онлайн-консультацию от врача, который и будет определять сроки самоизоляции.

“В то же время, отбытие карантина уменьшили с 14 до 10 дней, а освобождение от него происходит сейчас автоматически”, — говорится в сообщении.

В Минздраве Польши уверяют, что такие изменения вытекают из указаний Всемирной организации здравоохранения и эпидемиологов.

По материалам Дело
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