0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 81 0

Бизнес не видит сдвигов в реформировании таможни – опрос ЕВА

Бизнес не видит сдвигов в реформировании таможни – опрос ЕВА

Оценка работы таможни экспертами Европейской Бизнес Ассоциации остается концептуально неизменной в течение последнего года.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ЕВА.

В частности, 56% экспертов считают, что коррупция в таможенных органах остается на том же уровне (54% в предыдущем периоде), хотя 31% опрошенных заметили уменьшение проявлений коррупции.

Отмечается, что в первом полугодии 2020 года Таможенный индекс – экспертное исследование, которое проводит ЕВА дважды в год – составил 3,37 баллов по 5-ти бальной шкале.

“Следовательно, интегральный показатель индекса концептуально не изменился, хотя и продемонстрировал незначительное ухудшение по сравнению с предыдущим периодом (3,39 балла)”, – говорится в сообщении.

В то же время увеличилось количество респондентов, которые довольны качеством услуг и профессионализмом должностных лиц на таможне – сейчас таких 54%.

Процент недовольных уровнем обслуживания таможенных органов также уменьшился и составил 10% опрошенных. Тогда как в прошлом периоде таких было 44% и 24% соответственно.

“Традиционно самую высокую оценку экспертов получила работа системы “Единое окно”. Подавляющее большинство, а именно 67% опрошенных ответили, что в основном или полностью удовлетворены использованием “единого окна”, и только 7% остались недовольны работой системы.

При этом компании указывают на недостаток слаженного взаимодействия между контролирующими органами и низкую активность таможни по координации такого взаимодействия”, – добавили в Ассоциации.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.