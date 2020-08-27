Бизнес не видит сдвигов в реформировании таможни – опрос ЕВА

Оценка работы таможни экспертами Европейской Бизнес Ассоциации остается концептуально неизменной в течение последнего года.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ЕВА.
В частности, 56% экспертов считают, что коррупция в таможенных органах остается на том же уровне (54% в предыдущем периоде), хотя 31% опрошенных заметили уменьшение проявлений коррупции.
Отмечается, что в первом полугодии 2020 года Таможенный индекс – экспертное исследование, которое проводит ЕВА дважды в год – составил 3,37 баллов по 5-ти бальной шкале.
“Следовательно, интегральный показатель индекса концептуально не изменился, хотя и продемонстрировал незначительное ухудшение по сравнению с предыдущим периодом (3,39 балла)”, – говорится в сообщении.
В то же время увеличилось количество респондентов, которые довольны качеством услуг и профессионализмом должностных лиц на таможне – сейчас таких 54%.
Процент недовольных уровнем обслуживания таможенных органов также уменьшился и составил 10% опрошенных. Тогда как в прошлом периоде таких было 44% и 24% соответственно.
“Традиционно самую высокую оценку экспертов получила работа системы “Единое окно”. Подавляющее большинство, а именно 67% опрошенных ответили, что в основном или полностью удовлетворены использованием “единого окна”, и только 7% остались недовольны работой системы.
При этом компании указывают на недостаток слаженного взаимодействия между контролирующими органами и низкую активность таможни по координации такого взаимодействия”, – добавили в Ассоциации.
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