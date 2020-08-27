На фоне вспышки коронавируса Мальдивы потребуют от туристов негативный ПЦР-тест на COVID-19.

Об этом сообщает AFP.

В середине июля страна открыла свою границу после коронавирусного карантина. Однако с тех пор на Мальдивах было обнаружено заболевание у 29 местных сотрудников и 16 иностранцев на различных курортах.

Именно поэтому власти решили усилить борьбу с коронавирусом.

Согласно новым правилам, все туристы на границе должны предъявить документ, удостоверяющий негативный результат ПЦР-теста на COVID-19.