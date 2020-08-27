НБУ выводит из обращения еще одну монету

С 1 октября 2020 года монеты номиналом 25 копеек перестают быть средством платежа при проведении расчетов наличными и будут изъяты из обращения.

Об этом сегодня во время пресс-брифинга объявил заместитель Председателя Национального банка Алексей Шабан.

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“Мы продолжаем наводить порядок в наличном обращении и приводить его к мировым стандартам, – рассказал Алексей Шабан. – Главная цель наших решений – упростить наличные расчеты и повысить их удобство для пользователей. Также мы заботимся об экономической целесообразности и повышении качества наличных в обращении”.

Причины изъятия монет из обращения:

монеты номиналом 25 копеек сейчас не размениваются из-за изъятия из обращения монет номиналами 1, 2 и 5 копеек, состоявшегося в прошлом году. Благодаря их изъятию из обращения эта проблема решится;

изъятие из обращения монет номиналом 25 копеек упростит наличные расчеты. Оно не окажет влияния на инфляцию, поскольку при отсутствии монет номиналом 25 копеек при наличных расчетах могут применяться правила округления общих сумм расчетов наличными за товары, работы или услуги;

расходы государства и участников наличного обращения на изготовление, обработку, транспортировку, хранение монет теперь снизятся.

Сроки и механизмы изъятия:

Как отметил директор Департамента денежного обращения Национального банка Виктор Зайвенко, монеты номиналом 25 копеек перестанут быть платежным средством в Украине почти через месяц – с 01 октября 2020 года.

“С этой даты их не будут принимать при расчетах наличными за товары и услуги, а Национальный банк будет изымать их из наличного обращения. То есть с 1 октября 2020 года все магазины, рестораны, сфера быта должны прекратить их принимать, а остатки таких монет и банкнот – до 16 октября сдать в кассы банков Украины для зачисления на счета”, – пояснил он.

Граждане смогут без ограничений и бесплатно обменять монеты номиналом 25 копеек на монеты и банкноты других номиналов и образцов в течение следующих трех лет:

во всех украинских банках – в течение одного года с даты изъятия их из обращения – до 30 сентября 2021 г. включительно;

В Национальном банке и уполномоченных банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ ) – в течение трех лет с даты изъятия их из обращения – до 30 сентября 2023 г. включительно.

Справка Finance.ua:

За период с 1 октября 2019 г. по 31 августа 2020 года из наличного оборота изъято 77,5 млн штук монет мелких номиналов, из них номиналом:*

1 коп. – 3,5 млн штук или 0,14% от монет этого номинала в обращении;

2 коп. – 1,9 млн штук или 0,14% от монет этого номинала в обращении;

5 коп. – 23 млн штук или 1,3% от монет этого номинала в обращении;

25 коп. – 49,1 млн штук или около 3% от монет этого номинала в обращении.

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