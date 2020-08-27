НБУ выводит из обращения еще одну монету

С 1 октября 2020 года монеты номиналом 25 копеек перестают быть средством платежа при проведении расчетов наличными и будут изъяты из обращения.
Об этом сегодня во время пресс-брифинга объявил заместитель Председателя Национального банка Алексей Шабан.
Читайте также: Гривне 24 года: основные факты
“Мы продолжаем наводить порядок в наличном обращении и приводить его к мировым стандартам, – рассказал Алексей Шабан. – Главная цель наших решений – упростить наличные расчеты и повысить их удобство для пользователей. Также мы заботимся об экономической целесообразности и повышении качества наличных в обращении”.
Причины изъятия монет из обращения:
Сроки и механизмы изъятия:
“С этой даты их не будут принимать при расчетах наличными за товары и услуги, а Национальный банк будет изымать их из наличного обращения. То есть с 1 октября 2020 года все магазины, рестораны, сфера быта должны прекратить их принимать, а остатки таких монет и банкнот – до 16 октября сдать в кассы банков Украины для зачисления на счета”, – пояснил он.
Граждане смогут без ограничений и бесплатно обменять монеты номиналом 25 копеек на монеты и банкноты других номиналов и образцов в течение следующих трех лет:
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Шмыгаль: "10% - это не предел, мы хотим ипотеку еще дешевле"Вчера, 21:00 - 1341 8
Владельцы авто на еврономерах митингуют в центре Киева: основные требования и реакция полиции5 ч. назад - 1316 6
СМИ назвали нарушителя, который третью неделю курсирует по Украине на перегруженных фурахВчера, 20:22 - 2432 5
НБУ выводит из обращения еще одну монету56 мин. назад - 418 2
"Все в порядке": Зеленский заявил, что в фонде борьбы с коронавирусом есть "почти все средства"41 мин. назад - 59 1
СМИ назвали нарушителя, который третью неделю курсирует по Украине на перегруженных фурахВчера, 20:22 - 2432 5
Volkswagen представил новый вседорожный универсалВчера, 22:30 - 2042
Украинцам хотят повысить пенсию - в "Слуге народа" сказали, кому именно3 ч. назад - 1861 1
Сколько в среднем стоят самые дешевые квартиры в новостройках Киева2 ч. назад - 1652
ВР утвердила потребительские цены на электроэнергию для многоквартирных домовВчера, 21:32 - 1510
Бесплатный тест на коронавирус: кто сможет не платить за анализ4 ч. назад - 405
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с аргентинским спутникомПозавчера, 10:55 - 173 1
В США одобрили 15-минутный тест на COVID-19 за $527.08.2020, 12:44 - 1508 4
В Харькове тестируют первый троллейбус с автономным ходом (фото)20.08.2020, 15:10 - 3115 18
Китай зарегистрировал вакцину против COVID-1918.08.2020, 11:10 - 4394