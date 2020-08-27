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Lufthansa на месяц перенесла возобновление рейсов Киев - Мюнхен

Lufthansa на месяц перенесла возобновление рейсов Киев - Мюнхен

Авиакомпания Lufthansa на месяц перенесла возобновление регулярных рейсов между Киевом и Мюнхеном.

Об этом свидетельствует обновленное расписание в системе бронирования авиаперевозчика, пишет avianews.com.

Что изменилось:

  • авиакомпания вернется на этот маршрут 2 октября 2020 года, а не 7 сентября, как рассчитывали изначально.

Планируемая частота полетов останется прежней — три рейса в неделю по понедельникам, средам и пятницам. Вылеты из Мюнхена предусмотрены в 12:35, вылеты из Киева — в 16:40.

До запрета международных рейсов в Украине в марте 2020 года Lufthansa летала из Мюнхена в Киев и Львов и из Франкфурта в Киев.

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Рейсы Франкфурт – Киев авиакомпания возобновила с 16 июня с ежедневной частотой. Если до кризиса частота полетов на этом маршруте составляла 20 раз в неделю, то со 2 сентября 2020 года авиакомпания будет летать на этой линии 2 раза в день или 14 раз в неделю.

В случае с маршрутом Киев – Мюнхен докризисная частота составляла 14 рейсов в неделю.

Вниманию пассажиров:

  • перед бронированием авиабилетов следует учитывать, что большинство стран Евросоюза и Шенгенской зоны закрыты для посещения туристами из Украины;
  • США запрещает перелеты через аэропорты Шенгенской зоны, Великобритании и Ирландии большинству иностранцев с визами. С целью поездки в Америку следует использовать альтернативные варианты, например, с пересадкой в Стамбуле.

Напомним, авиакомпания Lufthansa с 1 сентября изменила правила ношения маски на борту самолета.

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По материалам Finance.UA
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