Lufthansa изменяет правила ношения в самолетах медицинских масок

Авиакомпании Lufthansa Group с 1 сентября изменят правила ношения маски на борту самолета. Обязанность носить защитную маску распространяется на всех пассажиров и персонал на борту. Во время путешествия пассажиры и члены экипажа должны носить маску на протяжении всего пребывания на борту.
Об этом сообщается на сайте компании.
Кому разрешено не носить маску:
После вступления в силу новых правил такие пассажиры должны будут предоставлять в обязательном порядке медицинскую справку в форме, которую требует авиакомпания.
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Дополнительно такие путешественники должны будут предоставлять тест на коронавирус, который подтверждает, что пассажир не болен. Авиакомпании Lufthansa Group будут принимать во внимание только тесты, которые сделаны не более чем за 48 часов до времени вылета по расписанию.
Аэропорты также приняли меры по обеспечению соблюдения гигиены и физического дистанцирования.
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