Lufthansa разрешила менять все новые билеты без штрафа

Входящие в Lufthansa Group авиакомпании Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines и Brussels Airlines сделали возможным обмен без штрафа всех новых билетов.
Об этом пишет avianews.com.
На какие рейсы распространяется нововведение:
Период действия новых условий:
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Таким образом, если пассажир, например, купит билет из Киева во Франкфурт 31 декабря 2020 года, он сможет без штрафа изменить дату вылета или маршрут в 2021 году.
Введенный в 2015 году безбагажный тариф Light не предусматривал обмена или возврата. Весной 2020 года из-за отмены рейсов и ограничений на полеты Lufthansa сделала возможным однократное изменение даты вылета без штрафа по всем билетам.
Позже изменения по тарифу Light стали доступны при оплате штрафа 70 евро и возможной разницы тарифа. Теперь же штраф за изменения временно отменен.
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