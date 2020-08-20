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Lufthansa разрешила менять все новые билеты без штрафа

Lufthansa разрешила менять все новые билеты без штрафа

Входящие в Lufthansa Group авиакомпании Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines и Brussels Airlines сделали возможным обмен без штрафа всех новых билетов.

Об этом пишет avianews.com.

На какие рейсы распространяется нововведение:

  • на самые низкие безбагажные тарифы Light;
  • на региональные, среднемагистральные и дальнемагистральные рейсы.

Период действия новых условий:

  • пассажир может забронировать билет до конца декабря 2020 года;
  • далее обмен без штрафа возможен в течение срока действия билета, который обычно составляет год с момента покупки;
  • менять можно как дату перелета, так и маршрут. Однако пассажира могут попросить доплатить разницу тарифов, если новый билет окажется дороже купленного изначально;
  • менять билеты в рамках новой политики можно несколько раз.

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Таким образом, если пассажир, например, купит билет из Киева во Франкфурт 31 декабря 2020 года, он сможет без штрафа изменить дату вылета или маршрут в 2021 году.

Введенный в 2015 году безбагажный тариф Light не предусматривал обмена или возврата. Весной 2020 года из-за отмены рейсов и ограничений на полеты Lufthansa сделала возможным однократное изменение даты вылета без штрафа по всем билетам.

Позже изменения по тарифу Light стали доступны при оплате штрафа 70 евро и возможной разницы тарифа. Теперь же штраф за изменения временно отменен.

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По материалам Finance.UA
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