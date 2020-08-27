0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 71 0

Представлен Lexus RX Black line: в чем основные отличия новинки

Представлен Lexus RX Black line: в чем основные отличия новинки

В скором времени в Украине можно будет приобрести особую версию полюбившегося многим кроссовера, Lexus RX. Линейка Black Line, в основном, будет отличаться изменениями экстерьера автомобиля, а также небольшими доработками в салоне.

Если говорить о “внешке” RX Black Line, то тут речь идет о затемненной решетке радиатора, черных элементах стайлинга снизу дверей и черных литых дисках на 20 дюймов. В салоне немного изменится цветовая гамма сидений. Черные кожаные сидения будут иметь белые вставки и контрастную синюю строчку. Как известно, именно синий цвет является характерной особенностью спортивной серии F-sport у Lexus. Также в салоне будут специальные коврики, выполненные в соответствующей цветовой гамме.

По материалам bigmir.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.