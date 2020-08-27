Представлен Lexus RX Black line: в чем основные отличия новинки

В скором времени в Украине можно будет приобрести особую версию полюбившегося многим кроссовера, Lexus RX. Линейка Black Line, в основном, будет отличаться изменениями экстерьера автомобиля, а также небольшими доработками в салоне.

Если говорить о “внешке” RX Black Line, то тут речь идет о затемненной решетке радиатора, черных элементах стайлинга снизу дверей и черных литых дисках на 20 дюймов. В салоне немного изменится цветовая гамма сидений. Черные кожаные сидения будут иметь белые вставки и контрастную синюю строчку. Как известно, именно синий цвет является характерной особенностью спортивной серии F-sport у Lexus. Также в салоне будут специальные коврики, выполненные в соответствующей цветовой гамме.