Lexus запатентовал в Европе название LBX (фото)

Lexus 5 августа 2020 года запатентовал в Европе название «LBX». Возможно, так будет называться люксовая версия компактного кроссовера Toyota Yaris Cross.

Официально Lexus пока ничего не говорит о том, для какой модели ему нужно название «LBX». Мы можем только догадываться.



Обычно Lexus использует букву «X» в названиях своих кроссоверов. Таким образом, речь идет о новом кроссовере. Не исключено, что BX – это название люксового варианта нового компактного кроссовера Toyota Yaris Cross. В линейке Lexus он будет располагаться ниже модели UX.