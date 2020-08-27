Volkswagen представил новый вседорожный универсал

Volkswagen официально представил новый вседорожный универсал VW CC Shooting Brake, разработанный для китайского рынка. Он существенно отличается от нового VW Arteon Shooting Brake для Европы.
VW CC Shooting Brake получил более высокий клиренс, чем Arteon Shooting Brake, дополнительный пластиковый защитный обвес и более широкий выбор опций.
Несмотря на то, что недавно дебютировавший в Китае новый Volkswagen CC стал более похож Arteon, который продается глобально, версия CC Shooting Brake имеет существенные отличия.
Главное — CC Shooting Brake предназначен для водителей, которым нужен практичный автомобиль. Любителям спортивного вождения он не подойдет. Под капотом располагается 2,0 л турбомотор мощностью 220 л.с. Он работает в паре с роботизированной коробкой передач DSG.
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