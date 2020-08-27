СМИ назвали нарушителя, который третью неделю курсирует по Украине на перегруженных фурах

Третью неделю подряд нарушителем весовых норм остается одесская компания “СПМК -17”. Об этом пишет УНН.
На этой неделе транспорт “СПМК-17” был зафиксирован с перегрузкой 23%. Общий вес транспортного средства составил 49,15 т при норме 44 т. Начислена плата за проезд – 1132,20 евро.
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За прошедшие две недели пять транспортных средств этой же компании попали в список топ-нарушителей весовых норм, а ее общий штраф составил более 715 евро.
Владельцем Одесского ООО “СПМК-17”, которое специализируется, в частности, на строительстве дорожных объектов, является Седа Амирханян, а руководителем – Армен Амирханян. По информации Государственной фискальной службы Украины из реестра “Узнай больше о своем бизнес-партнере” по состоянию на 01.07.2020 за “СПМК-17” числился налоговый долг в размере 2 325 284 грн.
Напомним, до конца этого года Мининфраструктуры запускает около 50 комплексов автоматического габаритно-весового контроля “Взвешивание в движении”. Еще 100 таких комплексов планируется установить до конца 2021-го.
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