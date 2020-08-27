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СМИ назвали нарушителя, который третью неделю курсирует по Украине на перегруженных фурах

СМИ назвали нарушителя, который третью неделю курсирует по Украине на перегруженных фурах

Третью неделю подряд нарушителем весовых норм остается одесская компания “СПМК -17”. Об этом пишет УНН.

На этой неделе транспорт “СПМК-17” был зафиксирован с перегрузкой 23%. Общий вес транспортного средства составил 49,15 т при норме 44 т. Начислена плата за проезд – 1132,20 евро.

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За прошедшие две недели пять транспортных средств этой же компании попали в список топ-нарушителей весовых норм, а ее общий штраф составил более 715 евро.

Владельцем Одесского ОООСПМК-17”, которое специализируется, в частности, на строительстве дорожных объектов, является Седа Амирханян, а руководителем – Армен Амирханян. По информации Государственной фискальной службы Украины из реестра “Узнай больше о своем бизнес-партнере” ​​по состоянию на 01.07.2020 за “СПМК-17” числился налоговый долг в размере 2 325 284 грн.

Напомним, до конца этого года Мининфраструктуры запускает около 50 комплексов автоматического габаритно-весового контроля “Взвешивание в движении”. Еще 100 таких комплексов планируется установить до конца 2021-го.

По материалам УНН
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