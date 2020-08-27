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ВР утвердила потребительские цены на электроэнергию для многоквартирных домов

ВР утвердила потребительские цены на электроэнергию для многоквартирных домов

Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №2098, которым вносятся изменения в законодательство относительно поставки электрической энергии для обеспечения функционирования общего имущества многоквартирного жилого дома.

Об этом свидетельствует информация на сайте ВР. Решение поддержали 276 народных депутатов Украины.

Цель: определить на законодательном уровне, что поставка электрической энергии для обеспечения функционирования общего имущества многоквартирного жилого дома и освещения дворов, ступеней и номерных знаков осуществляется поставщиком универсальных услуг по ценам, определенным для населения.

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Что предусматривают изменения в законодательство: э/э, которую покупают потребители у поставщика универсальных услуг для обеспечения функционирования общего имущества многоквартирного жилого дома, должна оплачиваться по ценам электрической энергии для населения.

Что это даст:

  • авторы законопроекта отмечают, что его принятие позволит обеспечить гарантированную поставку электроэнергии для обеспечения функционирования общего имущества многоквартирного жилого дома на одинаковых условиях с поставкой электроэнергии населению;
  • в свою очередь, это позволит избежать возможного увеличения тарифов на услугу по содержанию многоквартирного дома и будет способствовать снижению социального напряжения.

Ранее Finance.ua сообщал, что украинцы в июле 2020 года заплатили 9,3 млрд грн, что на 19,5% больше начисленных сумм.

Справка Finance.ua:

  • Цены на электроэнергию в Украине в первом квартале были на 37,9% выше, чем средняя стоимость в Европе.
  • Таким образом, Украина оказалась в категории стран с самыми высокими ценами на электричество в Европе наряду с Грецией (50 евро за МВт-ч) и Мальтой (45 евро за МВт-ч). Далее идут Болгария (42 евро за МВт-ч), Румыния (41 евро за МВт-ч), Венгрия и Польша (по 41 евро за МВт-ч).
По материалам Finance.UA
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