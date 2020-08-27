ВР утвердила потребительские цены на электроэнергию для многоквартирных домов

Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №2098, которым вносятся изменения в законодательство относительно поставки электрической энергии для обеспечения функционирования общего имущества многоквартирного жилого дома.

Об этом свидетельствует информация на сайте ВР. Решение поддержали 276 народных депутатов Украины.

Цель: определить на законодательном уровне, что поставка электрической энергии для обеспечения функционирования общего имущества многоквартирного жилого дома и освещения дворов, ступеней и номерных знаков осуществляется поставщиком универсальных услуг по ценам, определенным для населения.

Что предусматривают изменения в законодательство: э/э, которую покупают потребители у поставщика универсальных услуг для обеспечения функционирования общего имущества многоквартирного жилого дома, должна оплачиваться по ценам электрической энергии для населения.

Что это даст:

авторы законопроекта отмечают, что его принятие позволит обеспечить гарантированную поставку электроэнергии для обеспечения функционирования общего имущества многоквартирного жилого дома на одинаковых условиях с поставкой электроэнергии населению;

в свою очередь, это позволит избежать возможного увеличения тарифов на услугу по содержанию многоквартирного дома и будет способствовать снижению социального напряжения.

Ранее Finance.ua сообщал, что украинцы в июле 2020 года заплатили 9,3 млрд грн, что на 19,5% больше начисленных сумм.

Справка Finance.ua:

Цены на электроэнергию в Украине в первом квартале были на 37,9% выше, чем средняя стоимость в Европе.