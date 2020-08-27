ВР утвердила потребительские цены на электроэнергию для многоквартирных домов

Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №2098, которым вносятся изменения в законодательство относительно поставки электрической энергии для обеспечения функционирования общего имущества многоквартирного жилого дома.
Об этом свидетельствует информация на сайте ВР. Решение поддержали 276 народных депутатов Украины.
Цель: определить на законодательном уровне, что поставка электрической энергии для обеспечения функционирования общего имущества многоквартирного жилого дома и освещения дворов, ступеней и номерных знаков осуществляется поставщиком универсальных услуг по ценам, определенным для населения.
Что предусматривают изменения в законодательство: э/э, которую покупают потребители у поставщика универсальных услуг для обеспечения функционирования общего имущества многоквартирного жилого дома, должна оплачиваться по ценам электрической энергии для населения.
Что это даст:
Ранее Finance.ua сообщал, что украинцы в июле 2020 года заплатили 9,3 млрд грн, что на 19,5% больше начисленных сумм.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Всех украинцев обеспечат счетчиками тепла и горячей воды - МинрегионВчера, 17:00 - 2518 14
В Украине семью заставили вернуть 64 тысячи гривен субсидии в бюджет8 ч. назад - 2300 12
Зеленский снова заявил о необходимости налоговой реформы и амнистии капиталов11 ч. назад - 673 7
Кличко назвал условие, при котором в Киеве закроют метро и общественный транспорт12 ч. назад - 1291 7
Социальные пенсии в Украине уже давно не назначают: советник министра развенчал мифВчера, 08:00 - 6898 4
В Украине семью заставили вернуть 64 тысячи гривен субсидии в бюджет8 ч. назад - 2300 12
С 1 сентября действуют новые требования к банкам: калькуляторы на сайтах и реальные ставки12 ч. назад - 1603
Кличко назвал условие, при котором в Киеве закроют метро и общественный транспорт12 ч. назад - 1291 7
Фонд гарантирования вкладов предупредил о новой компании-мошеннике8 ч. назад - 1228 1
С 1 сентября пенсионерам повысят пенсии13 ч. назад - 1047
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с аргентинским спутникомВчера, 10:55 - 138 1
В США одобрили 15-минутный тест на COVID-19 за $527.08.2020, 12:44 - 1437 4
В Харькове тестируют первый троллейбус с автономным ходом (фото)20.08.2020, 15:10 - 3019 18
Китай зарегистрировал вакцину против COVID-1918.08.2020, 11:10 - 4271
Bentley представил самый быстрый в мире кроссовер (фото, видео)13.08.2020, 12:10 - 2812 4