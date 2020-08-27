Шмыгаль рассказал, понесла ли Украина убытки из-за закрытия границ

Украина не понесла убытков вследствие закрытия границ для граждан других государств.

Об этом Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на программе “Завтрак с 1+1”.

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“Ущерба нет. 21 тысяча иностранцев заехала в Украину с момента закрытия по состоянию на вчера, по данным Пограничной службы. Поэтому это большое количество. Единственное что – за каждого из этих людей, кто въехал, есть кто-то ответственный: либо бизнес, либо дипломаты, либо учебные заведения. То есть все эти люди въезжают, они делают тесты, они находятся под контролем одного из официальных украинских юридических или физических лиц, если это родственники”, – рассказал глава правительства.

Он отметил, что Украина не одна приняла такое решение: “Вслед за нами решения о закрытии границ начали принимать другие европейские страны – Венгрия, другие страны рассматривают сейчас эту возможность”.