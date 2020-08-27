0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 25 0

Шмыгаль рассказал, понесла ли Украина убытки из-за закрытия границ

Шмыгаль рассказал, понесла ли Украина убытки из-за закрытия границ

Украина не понесла убытков вследствие закрытия границ для граждан других государств.

Об этом Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на программе “Завтрак с 1+1”.

Читайте также: Криклий уточнил, могут ли украинцы въезжать и выезжать за границу

“Ущерба нет. 21 тысяча иностранцев заехала в Украину с момента закрытия по состоянию на вчера, по данным Пограничной службы. Поэтому это большое количество. Единственное что – за каждого из этих людей, кто въехал, есть кто-то ответственный: либо бизнес, либо дипломаты, либо учебные заведения. То есть все эти люди въезжают, они делают тесты, они находятся под контролем одного из официальных украинских юридических или физических лиц, если это родственники”, – рассказал глава правительства.

Он отметил, что Украина не одна приняла такое решение: “Вслед за нами решения о закрытии границ начали принимать другие европейские страны – Венгрия, другие страны рассматривают сейчас эту возможность”.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.