"Дія" временно приостановила прием заявлений на регистрацию ФЛП

Сервис “Дія” временно не принимает заявления о регистрации ФЛП.
Об этом сообщила пресс-служба “Дії” в Telegram.
Причина. Сервис приостановил прием заявлений, чтобы решить проблему значительной нагруженности на регистраторов и усовершенствовать получение услуг, сделать его более удобным и качественным.
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При этом отметили, что поданные ранее заявления прорабатываются, а все данные сохранены.
Когда возобновит работу: прием заявлений начнется примерно через неделю, после доработки функционала нового ЕГР.
“Обязательно сообщим, когда снова сможете открыть собственное дело через портал”, – говорится в сообщении.
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