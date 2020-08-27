"Дія" временно приостановила прием заявлений на регистрацию ФЛП

Сервис “Дія” временно не принимает заявления о регистрации ФЛП.

Об этом сообщила пресс-служба “Дії” в Telegram.

Причина. Сервис приостановил прием заявлений, чтобы решить проблему значительной нагруженности на регистраторов и усовершенствовать получение услуг, сделать его более удобным и качественным.

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При этом отметили, что поданные ранее заявления прорабатываются, а все данные сохранены.

Когда возобновит работу: прием заявлений начнется примерно через неделю, после доработки функционала нового ЕГР.

“Обязательно сообщим, когда снова сможете открыть собственное дело через портал”, – говорится в сообщении.

Справка Finance.ua:

Министерство цифровой трансформации опубликовало ответы на основные вопросы об услугах для ФЛП на портале “Дія”