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Топ-15 стран с самым большим количеством миллиардеров

Топ-15 стран с самым большим количеством миллиардеров

Больше всего миллиардеров сконцентрировано в пятнадцати странах мира, говорится в отчете Wealth-X’s 2019 Billionaire Census report, в котором проанализированы данные Wealth-X о более 1 млн. записей самых богатых людей в мире.

Как определили аналитики, в этих 15 странах проживает треть всех миллиардеров мира. В совокупности, 1942 миллиардера владеют состоянием в $6,8 трлн, что составляет 79% от их общего мирового дохода в 2018 г.

В докладе говорится, что во всех ведущих странах Азиатско-Тихоокеанского региона – Китае, Гонконге, Индии и Сингапуре – произошло снижение благосостояния миллиардеров из-за сокращения рынков акций. В то же время в крупных европейских странах количество миллиардеров сокращается или увеличивается в зависимости от других экономических факторов.

Топ-15 в порядке возрастания:

  • Сингапур – 39 миллиардеров с общим капиталом в $84 млрд,
  • Канада – 45 человек ($87 млрд);
  • Италия – 47 человек ($141 млрд);
  • Бразилия – 49 человек ($154 млрд);
  • Объединенные Арабские Эмираты – 55 человек ($165 млрд);
  • Франция – 55 человек ($195 млрд);
  • Саудовская Аравия – 57 ($147 млрд);
  • Индия – 82 ($284 млрд);
  • Гонконг – 87 ($259 млрд);

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  • Швейцария – 91 ($240 млрд);
  • Великобритания – 97 ($209 млрд);
  • Россия – 102 ($335 млрд);
  • Германия – 146 ($442 млрд);
  • Китай – 285 ($996 млрд);
  • США – 705 (более $3 трлн).

Согласно докладу, количество миллиардеров в Китае сократилось из-за американо-китайской торговой войны, уменьшения китайского спроса, колебаний развивающихся рынков и ослабления глобального роста.

В США сконцентрировано 27% всех миллиардеров мира и 35% их капитала. Наибольшая концентрация миллиардеров в стране – в Нью-Йорке, Сан-Франциско и Лос-Анджелесе.

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По материалам Chas Diy
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