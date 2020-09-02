Топ-15 стран с самым большим количеством миллиардеров

Больше всего миллиардеров сконцентрировано в пятнадцати странах мира, говорится в отчете Wealth-X’s 2019 Billionaire Census report, в котором проанализированы данные Wealth-X о более 1 млн. записей самых богатых людей в мире.
Как определили аналитики, в этих 15 странах проживает треть всех миллиардеров мира. В совокупности, 1942 миллиардера владеют состоянием в $6,8 трлн, что составляет 79% от их общего мирового дохода в 2018 г.
В докладе говорится, что во всех ведущих странах Азиатско-Тихоокеанского региона – Китае, Гонконге, Индии и Сингапуре – произошло снижение благосостояния миллиардеров из-за сокращения рынков акций. В то же время в крупных европейских странах количество миллиардеров сокращается или увеличивается в зависимости от других экономических факторов.
Топ-15 в порядке возрастания:
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Согласно докладу, количество миллиардеров в Китае сократилось из-за американо-китайской торговой войны, уменьшения китайского спроса, колебаний развивающихся рынков и ослабления глобального роста.
В США сконцентрировано 27% всех миллиардеров мира и 35% их капитала. Наибольшая концентрация миллиардеров в стране – в Нью-Йорке, Сан-Франциско и Лос-Анджелесе.
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