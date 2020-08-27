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Кабмине предоставил родителям выбор формы обучения их детей

Кабмине предоставил родителям выбор формы обучения их детей

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что родители самостоятельно смогут выбрать форму обучения детей. Он отметил, что в Украине можно получать среднее образование как в традиционной, так и дистанционной, экстернатной или домашней форме.

Об этом он рассказал в эфире телеканала “1+1”.

“Сегодня в Украине есть возможность учиться как в традиционной форме, так и дистанционной, экстернатной или домашней. Родители могут выбирать любую из этих форм обучения”, – заверил глава правительства.

Кроме того, продолжится трансляция телевизионных уроков в новом учебном году.

Также Шмыгаль заверил, что регионам выделяют образовательную субвенцию из госбюджета, за счет которой местные власти могут закупить средства индивидуальной защиты и антисептики.

Он добавил, что высшие учебные заведения будут работать так же, как средние и дошкольные. При этом если вуз находится в “оранжевой зоне”, обучение в группах более 20 человек запрещается.

По материалам РБК-Украина
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