В приложении «Дія» появится электронная справка внутренне перемещенного лица

Справка внутренне перемещенного лица (ВПЛ) с октября будет доступна в электронной форме в мобильном приложении государственных электронных услуг «Дія».
Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
На первом этапе справка ВПЛ в электронной форме будет доступна для всех, у кого она есть, после регистрации в мобильном приложении «Дія».
“Сейчас в Кабмине работают над тем, чтобы изменить нормативно-правовую базу, чтобы эта цифровая справка обладала такой же законной силой для всех органов власти, как и бумажная”, – добавили в министерстве.
На втором этапе реализации проекта по цифровизации услуг для ВПЛ, через приложение эту справку можно будет отправлять в государственные органы в электронной форме для получения государственных услуг и социальной помощи.
Также в мобильном приложении «Дія» справку ВПЛ можно будет переоформить или оформить для новых зарегистрированных внутренне перемещенных лиц, не выходя из дома.
“Для 1,5 миллиона человек с октября больше не нужно будет носить с собой эту бумажную справку ВПЛ. Ее можно показывать с мобильного приложения «Дія» там, где такую справку требуют. Все органы государственной власти смогут в режиме реального времени проверять, что она действительна”, – отметил заместитель министра по вопросам реинтеграции ВОТ Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Снавер Сейтхалилев.
По его словам, родители смогут предоставлять справку ВПЛ в электронной форме со своего мобильного приложения «Дія» за своих детей.
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