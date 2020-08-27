С сентября украинцы могут путешествовать еще в одну страну без тестов и карантина

Минздрав Болгарии разрешил гражданам Украины въезжать на территорию страны без отрицательного теста на коронавирус и необходимости прохождения карантина.

Как передает Укринформ, об этом в сообщает Посольство Украины в Республике Болгария.

«31.08.2020 г. обновлено решение минздрава РБ № РД-01-488, согласно которому с 1 по 30 сентября с.г. гражданам Украины разрешено въезжать на территорию Болгарии без необходимости предоставления документа, показывающего отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, и без прохождения 14-дневного карантина», – говорится в сообщении.

Напомним, Хорватия 30 августа попала в “красную” зону по распространению коронавируса. Данное обстоятельство коснется украинских туристов.

Справка Finance.ua: