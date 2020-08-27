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Украинцы заплатили за коммуналку на 20% больше выставленных счетов

Украинцы заплатили за коммуналку на 20% больше выставленных счетов

Начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии в июле 2020 года составили 7,8 млрд грн. Украинцы заплатили 9,3 млрд грн, что на 19,5% больше начисленных сумм.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Задолженность по состоянию на 31 июля:

  • задолженность населения по оплате за жилищно-коммунальные услуги составила 55,8 млрд грн, что на 2,1 млрд грн меньше, чем месяцем ранее (57,9 млрд грн);
  • за поставку и распределение природного газа – 21,6 млрд грн;
  • за поставку тепловой энергии и горячей воды – 17,3 млрд грн;
  • за поставку и распределение электрической энергии – 5,6 млрд грн;
  • за централизованное водоснабжение и водоотвод – 5,3 млрд грн;
  • за управление многоквартирным домом – 5,0 млрд грн;
  • за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов – 1,0 млрд грн.

Как оплатить коммунальные услуги в Приват24


График: Госстат

Справка Finance.ua:

  • Депутаты зарегистрировали законопроект, который призван бороться с должниками. Совсем скоро у должников по коммуналке могут начать взыскивать из зарплаты 25% на выплату задолженности, либо арестуют имущество.
  • В июле этого года в Украине зафиксирована отрицательная инфляция. При этом покупатели отмечают рост цен на различные товары.

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По материалам Finance.UA
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