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Как прекратить деятельность ФЛП онлайн (инфографика)

Как прекратить деятельность ФЛП онлайн (инфографика)

Процедуру внесения записи о государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности физического лица в Едином государственном реестре юридических лиц, ФЛП и общественных формирований возможно осуществить в режиме онлайн с помощью сервиса государственных услуг «ДІЯ».

Об этом сообщают территориальные органы ГНС в Днепропетровской области.

*Что необходимо для заказа услуги закрытие ФЛП

  • заполнить онлайн-форму заявления на получение услуги;
  • проверить на достоверность имеющуюся информацию, которая сохранена в системе;
  • подписать Заявление с помощью квалифицированной электронной подписи.

Подписанное заявление в автоматическом режиме направляется в государственный регистратор, информация о закрытии субъекта хозяйствования будет направлена в органы ГНС Украины, по месту пребывания субъекта хозяйствования на налоговом учете.

Статус Заявления возможно проверить в кабинете гражданина.

Как закрыть ФЛП в 2020 году? 👀

Уведомление о государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности физического лица в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований появится в кабинете и будет отправлено заявителю услуги по электронной почте.

Сервис бесплатный, затраты времени на заказ услуги составляют 2 минуты, срок регистрации заявления – в течение суток.

Почему могут отказать в закрытии ФЛП:

  • единственная возможная причина отказа – несоответствие сведений в заявлении сведениям, содержащимся в Едином госреестре;
  • проверьте информацию, которую вы предоставили, и подайте повторное заявление на закрытие ФЛП.

Справка Finance.ua:

  • Министерство цифровой трансформации опубликовало ответы на основные вопросы об услуге для ФЛП на портале “Дія”.
  • В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 3993, которым предлагают внести изменения в Налоговый кодекс Украины и упростить учет доходов физических лиц-предпринимателей.
  • С 3 июня 2020 года предпринимателям могут списать суммы недоимки, начисленные плательщикам единого взноса (ЕВ) из числа ФЛП (кроме предпринимателей, которые выбрали упрощенную систему налогообложения) и лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность.

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По материалам Finance.UA
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