4G появился еще на 7 станциях киевского метро

Операторы мобильной связи Киевстар, Vodafone Украина и lifecell совместно с компанией Huawei запустили 4G еще на семи станциях киевского метро и в тоннелях между ними.

Об этом сообщил оператор “Vodafone Украина”.

На каких станицях появился скоростной мобильный интернет:

Крещатик;

Площадь Льва Толстого;

Олимпийская;

Дворец Украина;

Дворец спорта;

Кловская;

Печерская.

Как отмечается, 4G сеть мобильных операторов уже работает на 22 станциях из 46 подземных.

Справка Finance.ua:

4G на первой станции метро – Академгородок – Киевстар, Vodafone Украины и lifecell запустили в марте, а еще на 8-ми станциях – в июле. Для работы 4G в “подземке” операторы используют общее оборудование, но собственные частоты в соответствии с лицензий.

Частоты используются в двух диапазонах – 1800 МГц и 2600 МГц, что позволяет обеспечить лучшее качество и скорость мобильного интернета.

Запуск 4G в киевском метрополитене обошелся Киевстару, Vodafone Ukraine и lifecell в 150 миллионов гривен.

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