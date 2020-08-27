0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 13 0

4G появился еще на 7 станциях киевского метро

4G появился еще на 7 станциях киевского метро

Операторы мобильной связи Киевстар, Vodafone Украина и lifecell совместно с компанией Huawei запустили 4G еще на семи станциях киевского метро и в тоннелях между ними.

Об этом сообщил оператор “Vodafone Украина”.

На каких станицях появился скоростной мобильный интернет:

  • Крещатик;
  • Площадь Льва Толстого;
  • Олимпийская;
  • Дворец Украина;
  • Дворец спорта;
  • Кловская;
  • Печерская.

Как отмечается, 4G сеть мобильных операторов уже работает на 22 станциях из 46 подземных.

Справка Finance.ua:

  • 4G на первой станции метро – Академгородок – Киевстар, Vodafone Украины и lifecell запустили в марте, а еще на 8-ми станциях – в июле. Для работы 4G в “подземке” операторы используют общее оборудование, но собственные частоты в соответствии с лицензий.
  • Частоты используются в двух диапазонах – 1800 МГц и 2600 МГц, что позволяет обеспечить лучшее качество и скорость мобильного интернета.
  • Запуск 4G в киевском метрополитене обошелся Киевстару, Vodafone Ukraine и lifecell в 150 миллионов гривен.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.