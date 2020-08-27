4G появился еще на 7 станциях киевского метро

Операторы мобильной связи Киевстар, Vodafone Украина и lifecell совместно с компанией Huawei запустили 4G еще на семи станциях киевского метро и в тоннелях между ними.
Об этом сообщил оператор “Vodafone Украина”.
На каких станицях появился скоростной мобильный интернет:
Как отмечается, 4G сеть мобильных операторов уже работает на 22 станциях из 46 подземных.
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